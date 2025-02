Europa se prepara para lidiar con Rusia ante un potencial retiro de apoyo de Estados Unidos

Friedrich Merz, quien se espera que se convierta en el próximo canciller de Alemania, dijo tras su victoria en las elecciones parlamentarias del domingo que sería una “prioridad absoluta reforzar Europa lo antes posible”.

Sin embargo, por ahora los líderes europeos están haciendo todo lo posible por mantener a Estados Unidos en la mesa, tanto en lo que respecta a asuntos militares de importancia conjunta como en lo relativo a Ucrania.

Emmanuel Macron, el presidente de Francia, visitó Washington el lunes y ha dicho que instará a Trump a no “ser débil” frente a Putin. Macron ha planteado la idea de enviar soldados europeos sobre el terreno a Ucrania tras un acuerdo para poner fin a los combates, una idea que inicialmente fue rechazada por muchos miembros de la OTAN y que desde entonces ha ido ganando adeptos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, quien también visitará la Casa Blanca en días posteriores de la semana, ha dicho que estaría dispuesto a enviar soldados a una iniciativa de mantenimiento de la paz, pero que eso solo funcionaría si Estados Unidos actúa como “apoyo”.

Trump ha dicho que no habrá soldados estadounidenses sobre el terreno en Ucrania.

Putin, por su parte, ha dejado claro que no aceptará la presencia de soldados europeos sobre el terreno en Ucrania en ningún acuerdo.

Las recientes conversaciones del gobierno de Trump con funcionarios rusos sobre el fin de la guerra han suscitado la preocupación de que Ucrania quede al margen de las negociaciones para cualquier acuerdo.

El lunes en Kiev, los líderes europeos visitantes —incluidas dos decenas que se unieron a la reunión virtualmente por internet— se hicieron eco de los puntos de discusión repetidos por Zelenski: no habrá paz sin Ucrania; ninguna paz sin una sólida garantía de seguridad para Ucrania.

Se refirieron a Zelenski como “Volodímir” y lo elogiaron por su valentía, y muchos pronunciaron “Slava Ukraini”, o “gloria a Ucrania”, el grito de guerra de las fuerzas armadas ucranianas. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, calificó a Zelenski de “líder democrático debidamente electo”, una respuesta mordaz a los recientes insultos de Trump.

Y António Costa, presidente del Consejo Europeo, dijo que solo Ucrania puede decidir cuándo se dan las condiciones adecuadas para iniciar las negociaciones.

Mientras algunos líderes ofrecían vagas garantías de seguridad para evitar futuras agresiones o promesas genéricas sobre más ayuda, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue más concreta: dijo que la adhesión de Ucrania a la OTAN era la manera más sólida, fácil y barata de avanzar.

Zelenski ha abogado repetidamente por la integración en la OTAN como la única garantía de seguridad que necesita su país, pero Estados Unidos y Alemania han dicho que eso solo puede ocurrir cuando termine la guerra.

El primer ministro albanés, Edi Rama, dijo el lunes en un video que consideraba que la reunión de Kiev debía reconocer el hecho de que el orden mundial había cambiado.

“Creo que ha ocurrido algo importante, como todos saben”, dijo, en referencia a las recientes declaraciones de Washington.

Los funcionarios de Bruselas también expresaron confusión y preocupación por la relación transatlántica.

Un periodista preguntó a Kallas —el principal diplomático de la UE, que viajará a Washington para reunirse con funcionarios gubernamentales esta semana— si Trump estaba operando en una burbuja de desinformación rusa, como ha sugerido Zelenski.

“Está claro que la narrativa rusa está muy fuertemente representada”, respondió.

Kim Barker es una reportera del Times que escribe reportajes en profundidad sobre la guerra en Ucrania.

Jeanna Smialek es la jefa de la corresponsalía en Bruselas para el Times.

Steven Erlanger es el corresponsal diplomático jefe en Europa, y está radicado en Berlín. Ha reportado desde más de 120 países, incluidos Tailandia, Francia, Israel, Alemania y la ex Unión Soviética. c. 2025 The New York Times Company.

