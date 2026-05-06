Evacúan a 3 pacientes a Europa desde el crucero con brote de hantavirus

PRAIA.- Dos pacientes con hantavirus y uno sospechoso de estar infectado fueron evacuados el miércoles de un crucero y trasladados por aire a Holanda, informó la agencia de salud de la ONU, mientras que el barco en el centro del brote zarpó de Cabo Verde con casi 150 personas a bordo rumbo a las islas Canarias, en España.

Imágenes de The Associated Press mostraron a trabajadores sanitarios con equipo hermético dirigiéndose al barco para la evacuación, que incluía al médico británico del barco, quien, según el Ministerio de Salud de España, estuvo en “estado grave” pero ha mejorado. Más tarde despegó una ambulancia aérea.

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El miércoles por la tarde, arribó al aeropuerto de Ámsterdam un vuelo médico de evacuación.

De los ocho casos registrados, cinco fueron confirmados por pruebas de laboratorio. La OMS informó el miércoles que las pruebas en Senegal confirmaron que dos de los evacuados estaban infectados con hantavirus.

Funcionarios de salud en Europa y África intentan identificar a personas que pudieron haber tenido contacto con personas que anteriormente dejaron el barco, que partió el 1 de abril de Sudamérica para hacer paradas en la Antártida y varias islas remotas del Atlántico.

Dos funcionarios argentinos que investigan los orígenes del brote indicaron que la principal hipótesis del gobierno es que una pareja holandesa contrajo el virus mientras observaba aves en la ciudad de Ushuaia antes de embarcar.

Dijeron que la pareja visitó un vertedero durante el tour y pudo haber estado expuesta a roedores. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios, mientras la investigación continúa.

Las autoridades habían dicho previamente que Ushuaia y la provincia circundante de Tierra del Fuego nunca habían registrado un caso de hantavirus.