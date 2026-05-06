Chivas cede: Jugadores del Guadalajara reportan con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Chivas puso fin, al menos por ahora, a la tensión con la Selección Mexicana. Luego de horas de incertidumbre por la presencia de sus futbolistas convocados rumbo al Mundial 2026, Guadalajara emitió un comunicado oficial en el que confirmó que sus seleccionados se presentarán a la concentración del Tricolor en el Centro de Alto Rendimiento. La postura rojiblanca llegó después de que la Federación Mexicana de Futbol advirtiera que todo jugador convocado que no se reportara este miércoles 6 de mayo quedaría fuera de la Copa del Mundo 2026. De acuerdo con reportes nacionales, la indicación contemplaba que los futbolistas de la Liga MX llamados por Javier Aguirre debían presentarse en el CAR a más tardar a las 8 de la noche, en medio de la polémica generada por la posibilidad de que elementos de Toluca fueran utilizados en la Concacaf Champions Cup.

En su comunicado, Chivas señaló que fue informado de que “se respetarán los acuerdos que se tomaron meses atrás”, luego del posicionamiento emitido por la Presidencia del club. La institución rojiblanca también dejó claro que no pretende bloquear el deseo de sus jugadores de representar a México en la justa mundialista. “En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma”, publicó el Guadalajara en su mensaje oficial.

La controversia escaló durante la mañana, cuando varios jugadores del Rebaño reportaron en Verde Valle por instrucción del club. Entre los convocados de Chivas aparecen Raúl “Tala” Rangel, Luis Romo, Roberto “Piojo” Alvarado, Armando “Hormiga” González y Brian Gutiérrez, futbolistas que forman parte del grupo contemplado por Javier Aguirre para la concentración mundialista. El caso generó molestia en el entorno rojiblanco porque Chivas disputa la Liguilla del Clausura 2026 con bajas sensibles, mientras otros clubes también enfrentaban compromisos decisivos. En ese contexto, el Guadalajara había pedido que se respetaran los acuerdos establecidos previamente entre clubes, Liga MX y Selección Mexicana para la liberación de jugadores.

Javier Aguirre también se pronunció sobre el tema y respaldó la postura de la Selección Mexicana. El técnico reiteró que el comunicado era claro y que quien no se presentara quedaría fuera del Mundial, aunque también afirmó que, hasta ese momento, nadie había roto el pacto establecido para la concentración. En su propio comunicado, el club cerró con un mensaje hacia su afición, al confiar en que la unión mostrada en las últimas horas se refleje para “hacer pesar el Estadio Akron” en su compromiso de Liguilla.

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