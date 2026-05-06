Pide Coparmex regresar deducibilidad y exentar de ISR a salarios mínimos

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    Pide Coparmex regresar deducibilidad y exentar de ISR a salarios mínimos
    Sectores patronales y sindicales proponen una reforma para recuperar la deducibilidad al 100% de prestaciones como aguinaldos y vacaciones, revirtiendo el límite del 53% vigente desde 2014. ARCHIVO

Sindicatos piden deducir prestaciones al 100% y exentar de ISR a quienes ganen hasta 3 salarios mínimos para compensar costos y proteger el sueldo neto

Los sectores patronal y sindical quieren regresar a la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones sociales como aguinaldos, horas extras, vacaciones o utilidades, un esquema que existía antes de 2014.

Con una reforma que entró en vigor ese año, se limitó la deducción de las prestaciones al 53 por ciento.

Juan José Sierra, presidente de Coparmex, dijo que esta es una demanda que serviría para compensar costos que el sector ha enfrentado por cambios laborales.

https://vanguardia.com.mx/dinero/el-20-de-las-empresas-aplica-prueba-piloto-sobre-la-jornada-laboral-reducida-coparmex-NE20177785

“(La deducibilidad de las prestaciones) es muy importante para incentivar el empleo formal y necesitamos incentivar a las mipymes, en una realidad del país donde hay un crecimiento insuficiente y en un entorno global que reta” , señaló Sierra.

En tanto, dijo que es necesario actualizar la tabla del ISR para que los beneficios de los incrementos al salario mínimo sean palpables.

“Subimos los salarios mínimos y aumentan los impuestos; no ha habido una actualización y los beneficios del aumento no le llegan al trabajador como quisieran” .

“Estamos analizando que se pueda tomar el ISR hasta después de tres salarios mínimos; creo que es importante incentivar el tema de los salarios mínimos para que estén exentos de este impuesto” , afirmó.

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