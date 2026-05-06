Pide Coparmex regresar deducibilidad y exentar de ISR a salarios mínimos

Los sectores patronal y sindical quieren regresar a la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones sociales como aguinaldos, horas extras, vacaciones o utilidades, un esquema que existía antes de 2014.

Con una reforma que entró en vigor ese año, se limitó la deducción de las prestaciones al 53 por ciento.

Juan José Sierra, presidente de Coparmex, dijo que esta es una demanda que serviría para compensar costos que el sector ha enfrentado por cambios laborales.