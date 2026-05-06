BTS visitará Palacio Nacional; Claudia Sheinbaum anuncia reunión y posible saludo a fans

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    BTS visitará Palacio Nacional; Claudia Sheinbaum anuncia reunión y posible saludo a fans
    BTS visitará Palacio Nacional para reunirse con Claudia Sheinbaum y podría saludar a seguidores desde un balcón en medio de su gira en México. VANGUARDIA

Sheinbaum anuncia reunión con BTS en Palacio Nacional; evalúan que el grupo salude a fans desde un balcón durante su visita a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que sostendrá un encuentro con la banda surcoreana BTS este miércoles en Palacio Nacional, como parte de la visita del grupo a México por su gira internacional “ARIRANG”.

El anuncio fue realizado al cierre de su conferencia matutina, donde Sheinbaum también informó que se contempla la posibilidad de que las y los seguidores del grupo BTS puedan ver a los integrantes desde uno de los balcones del recinto.

https://vanguardia.com.mx/show/vas-a-ir-arranca-bts-su-paso-por-mexico-con-el-arirang-world-tour-AP20491122

BTS SE REUNIRÁ CON SHEINBAUM EN EL PALACIO NACIONAL ESTA TARDE

Durante su mensaje, la mandataria precisó el horario del encuentro. “Esta es para las y los jóvenes. Hoy viene el grupo BTS aquí, a Palacio Nacional. Viene en la tarde, como a las 5 de la tarde”, indicó.

Sheinbaum explicó que la visita fue gestionada con el apoyo de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y destacó la relevancia del grupo a nivel internacional. “Es un grupo musical de Corea del Sur que tiene mucho éxito en el mundo, mucho, mucho éxito y particularmente con las y los jóvenes mexicanos”, señaló.

VISITA DE BTS AL PALACIO NACIONAL SURGIÓ DESPUÉS DE QUE SHEINBAUM MANDARA CARTA A COREA

La presidenta relató que el encuentro se originó a partir de una comunicación con el mandatario de Corea del Sur. “Le escribí una carta al presidente de Corea... le dije que estaban muy tristes las y los jóvenes porque van a hacer muy pocos conciertos y quieren que haya más”, explicó.

Agregó que, tras esta solicitud, recibió respuesta positiva. “Me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones... que le daba mucho gusto que un grupo tuviera tanto éxito con las y los jóvenes mexicanos”, comentó.

BTS PODRÁ SALUDAR A ARMYS DESDE BALCÓN DEL PALACIO NACIONAL DE MÉXICO

Sheinbaum indicó que, ante la expectativa generada, se evalúa permitir que el grupo salude brevemente al público desde uno de los balcones del recinto. “Si viene mucha gente aquí porque lo anunciamos, podemos abrirles un balcón de lado... para que lo saluden, porque es algo bonito y además de amistad entre Corea y México”, expresó.

No obstante, aclaró que el encuentro no será abierto al público de manera directa. “No es de manera personal... ellos tienen su propia seguridad, pero pueden asomarse a saludar”, puntualizó. También precisó que no se utilizará el balcón principal reservado para ceremonias oficiales.

CLAUDIA SHEINBAUM AGRADECE AL PRESIDENTE DE COREA Y A BTS POR VISITA

La presidenta subrayó que el acercamiento con el grupo busca fortalecer los vínculos culturales y enviar un mensaje a la juventud. “Vamos a siempre ayudar a las y a los jóvenes de México y vamos a platicar con ellos y con sus productores”, afirmó.

Asimismo, agradeció al gobierno surcoreano y a los organizadores del grupo por facilitar la visita. “Agradezco mucho al presidente de Corea... y muchas gracias a los productores y al grupo para que a través de mi persona pueda decirles que son muy queridos en México”, declaró.

BTS TENDRÁ TRES CONCIERTOS EN MÉXICO

La presencia de BTS en el país forma parte de una serie de presentaciones programadas en la Ciudad de México. Los conciertos previstos para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros han generado alta expectativa y se prevé la asistencia de miles de personas, tanto nacionales como extranjeras.

La visita del grupo y su encuentro con la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, se encuentran dentro de actividades culturales y musicales que acompañan su gira internacional.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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