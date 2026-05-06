BTS visitará Palacio Nacional; Claudia Sheinbaum anuncia reunión y posible saludo a fans

El anuncio fue realizado al cierre de su conferencia matutina, donde Sheinbaum también informó que se contempla la posibilidad de que las y los seguidores del grupo BTS puedan ver a los integrantes desde uno de los balcones del recinto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que sostendrá un encuentro con la banda surcoreana BTS este miércoles en Palacio Nacional, como parte de la visita del grupo a México por su gira internacional “ARIRANG”.

BTS SE REUNIRÁ CON SHEINBAUM EN EL PALACIO NACIONAL ESTA TARDE

Durante su mensaje, la mandataria precisó el horario del encuentro. “Esta es para las y los jóvenes. Hoy viene el grupo BTS aquí, a Palacio Nacional. Viene en la tarde, como a las 5 de la tarde”, indicó.

Sheinbaum explicó que la visita fue gestionada con el apoyo de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y destacó la relevancia del grupo a nivel internacional. “Es un grupo musical de Corea del Sur que tiene mucho éxito en el mundo, mucho, mucho éxito y particularmente con las y los jóvenes mexicanos”, señaló.

VISITA DE BTS AL PALACIO NACIONAL SURGIÓ DESPUÉS DE QUE SHEINBAUM MANDARA CARTA A COREA

La presidenta relató que el encuentro se originó a partir de una comunicación con el mandatario de Corea del Sur. “Le escribí una carta al presidente de Corea... le dije que estaban muy tristes las y los jóvenes porque van a hacer muy pocos conciertos y quieren que haya más”, explicó.

Agregó que, tras esta solicitud, recibió respuesta positiva. “Me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones... que le daba mucho gusto que un grupo tuviera tanto éxito con las y los jóvenes mexicanos”, comentó.

BTS PODRÁ SALUDAR A ARMYS DESDE BALCÓN DEL PALACIO NACIONAL DE MÉXICO

Sheinbaum indicó que, ante la expectativa generada, se evalúa permitir que el grupo salude brevemente al público desde uno de los balcones del recinto. “Si viene mucha gente aquí porque lo anunciamos, podemos abrirles un balcón de lado... para que lo saluden, porque es algo bonito y además de amistad entre Corea y México”, expresó.

No obstante, aclaró que el encuentro no será abierto al público de manera directa. “No es de manera personal... ellos tienen su propia seguridad, pero pueden asomarse a saludar”, puntualizó. También precisó que no se utilizará el balcón principal reservado para ceremonias oficiales.

CLAUDIA SHEINBAUM AGRADECE AL PRESIDENTE DE COREA Y A BTS POR VISITA

La presidenta subrayó que el acercamiento con el grupo busca fortalecer los vínculos culturales y enviar un mensaje a la juventud. “Vamos a siempre ayudar a las y a los jóvenes de México y vamos a platicar con ellos y con sus productores”, afirmó.

Asimismo, agradeció al gobierno surcoreano y a los organizadores del grupo por facilitar la visita. “Agradezco mucho al presidente de Corea... y muchas gracias a los productores y al grupo para que a través de mi persona pueda decirles que son muy queridos en México”, declaró.