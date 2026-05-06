Suma dos caídas el consumo privado de México en 2026; a tasa anual el panorama es optimista
La adquisición de mercancías importadas superó el de las mercancías con origen mexicano en febrero de 2026, informó el IMCP del Inegi
En México, el consumo privado vuelve a caer a tasa mensual en febrero de 2026 con una variación de -0.5%, repitiendo una variación negativa desde el primer mes del año mencionado que en ese caso fue de -1.6%; sin embargo, a tasa anual, ya van registradas dos variaciones positivas en lo que va de 2026, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En términos mensuales se registró que el consumo de bienes y servicios cayeron 0.9 y 0.3% en febrero de 2026, y a nivel nacional se reportó un decremento de 0.7%, con base al Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) del Inegi. Esta sería la segunda vez que en esta categoría se registran caídas en los bienes y servicios nacionales ya que en enero cayeron 0.9 y 0.5%, respectivamente.
De la misma manera, el IMCP determinó que el consumo privado de bienes y servicios en México en el segundo mes de 2026 y a tasa anual cayó 2.9 y 0.1%; en términos nacionales la caída de este indicador fue de 1.5% —con respecto a febrero de 2025. En enero se observó que la adquisición de bienes no cambió (0.0%) y sí creció en servicios (0.8%)
Resultados contrarios se encontraron en el consumo privado de bienes importados ya que se registró un alza de 1.9% a tasa mensual y de 11.7% en términos anuales para febrero de 2026. En el primer mes de 2026 se observó un crecimiento anual de 12.2% de los bienes importados.
AL INTERIOR DEL IMCP: BIENES DURADEROS CAEN; CRECEN IMPORTACIONES DE BIENES NO DURADEROS
De manera más detallada se detectó que en el segundo mes de 2026 disminuyó en 20.4% el consumo de bienes duraderos con procedencia nacional a tasa anual; la adquisición de bienes semi duraderos cayeron 1.5% y los no duraderos 0.4%, todos con origen nacional.
Entre enero y febrero de 2026 también el consumo privado de bienes duraderos cayeron (-12.2%), así como los semiduraderos (-2.7%) y los no duraderos (-0.5%).
Por otro lado, en febrero de 2026 la importación y consumo de bienes duraderos crecieron en términos anuales 2%; los semi duraderos decrecieron anualmente 3.5% y los no duraderos se alzaron en 25.9%.
En términos agregados, se registraron resultados similares en los primeros dos meses de 2026 sobre el consumo de mercancías importadas: aumentó 4.6% el consumo de bienes duraderos, cayó 3.3% la compra de mercancías semi duraderas y los bienes no duraderos aumentaron en 21.2%.