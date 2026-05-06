Suma dos caídas el consumo privado de México en 2026; a tasa anual el panorama es optimista

En términos mensuales se registró que el consumo de bienes y servicios cayeron 0.9 y 0.3% en febrero de 2026, y a nivel nacional se reportó un decremento de 0.7%, con base al Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) del Inegi. Esta sería la segunda vez que en esta categoría se registran caídas en los bienes y servicios nacionales ya que en enero cayeron 0.9 y 0.5%, respectivamente.

En México, el consumo privado vuelve a caer a tasa mensual en febrero de 2026 con una variación de -0.5%, repitiendo una variación negativa desde el primer mes del año mencionado que en ese caso fue de -1.6%; sin embargo, a tasa anual, ya van registradas dos variaciones positivas en lo que va de 2026, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De la misma manera, el IMCP determinó que el consumo privado de bienes y servicios en México en el segundo mes de 2026 y a tasa anual cayó 2.9 y 0.1%; en términos nacionales la caída de este indicador fue de 1.5% —con respecto a febrero de 2025. En enero se observó que la adquisición de bienes no cambió (0.0%) y sí creció en servicios (0.8%)

Resultados contrarios se encontraron en el consumo privado de bienes importados ya que se registró un alza de 1.9% a tasa mensual y de 11.7% en términos anuales para febrero de 2026. En el primer mes de 2026 se observó un crecimiento anual de 12.2% de los bienes importados.

AL INTERIOR DEL IMCP: BIENES DURADEROS CAEN; CRECEN IMPORTACIONES DE BIENES NO DURADEROS

De manera más detallada se detectó que en el segundo mes de 2026 disminuyó en 20.4% el consumo de bienes duraderos con procedencia nacional a tasa anual; la adquisición de bienes semi duraderos cayeron 1.5% y los no duraderos 0.4%, todos con origen nacional.

Entre enero y febrero de 2026 también el consumo privado de bienes duraderos cayeron (-12.2%), así como los semiduraderos (-2.7%) y los no duraderos (-0.5%).

Por otro lado, en febrero de 2026 la importación y consumo de bienes duraderos crecieron en términos anuales 2%; los semi duraderos decrecieron anualmente 3.5% y los no duraderos se alzaron en 25.9%.

En términos agregados, se registraron resultados similares en los primeros dos meses de 2026 sobre el consumo de mercancías importadas: aumentó 4.6% el consumo de bienes duraderos, cayó 3.3% la compra de mercancías semi duraderas y los bienes no duraderos aumentaron en 21.2%.