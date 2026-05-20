Exhorta Rubio a los cubanos en la isla a construir una ‘nueva Cuba’ propuesta por Trump

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    Exhorta Rubio a los cubanos en la isla a construir una ‘nueva Cuba’ propuesta por Trump
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), sentado junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China. EFE/EPA/Maxim Shemetov
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por EFE

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El mensaje de Rubio llega en medio de renovadas presiones de Washington contra La Habana

WASHINGTON- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó este miércoles a los «cubanos de a pie» en la isla a construir una “nueva Cuba” propuesta por el presidente, Donald Trump, fuera del control de las élites militares y con una renovada relación con Washington.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, publicó un mensaje en video de unos cinco minutos, en coincidencia con el aniversario de la primera toma de posesión de un presidente elegido demócraticamente en el país caribeño, una fecha que el Gobierno cubano no conmemora.”En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables”, dijo Rubio en referencia a la aguda crisis humanitaria y económica que sufre la nación, agravada por el actual bloqueo de crudo de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-imputa-cargos-contra-el-expresidente-cubano-raul-castro-por-derribo-de-aeronaves-en-1996-BI20826610

Insistió en que “la verdadera razón” por la que los cubanos “no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares” y acusó al conglomerado empresarial militar Gaesa, fundado por el expresidente Raúl Castro, de enriquecerse mientras el pueblo sufre.

También advirtió que cuando acabó el subsidio de petróleo de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por Washington en enero pasado, la élite militar compra combustible para su uso particular mientras pide «sacrificios», aunque sin hacer alusión a la orden de Trump de impedir la llegada de crudo al país.

“El presidente Trump ofrece una nueva vía (de relaciones) entre EE.UU. y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante”, dijo Rubio al mencionar los ejemplos de los cercanos Jamaica, República Dominicana y Bahamas.

Según resaltó, “actualmente lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan el país”.

El mensaje de Rubio llega en medio de renovadas presiones de Washington contra La Habana, amenazas de Trump de que se hará con el control de la isla de “una manera u otra” y sanciones contra el liderazgo cubano y Gaesa.

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