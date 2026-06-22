Explosión en una importante planta de exportación de gas en Qatar deja 13 muertos

DUBÁI.-Una explosión en una importante terminal de exportación de gas en Qatar mató al menos a 13 personas y dejó decenas de heridos cuando los trabajadores intentaban reanudar las operaciones después de que Irán bombardeó la planta durante la guerra, informó el gobierno el lunes.

La explosión del domingo en la noche en el área industrial de Ras Laffan podría provocar más caos en los mercados energéticos mundiales. Qatar es uno de los principales productores de gas natural del mundo. Cerró su producción después de Irán cerró el estrecho de Ormuz y no podía sacar los envíos hacia sus clientes.

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A medida que Teherán aflojaba el control mientras continuaban las negociaciones sobre un fin permanente a la guerra con Estados Unidos, Qatar comenzó a trabajar para intentar reiniciar su terminal de exportación. Esos trabajos desencadenaron una explosión y un incendio en la instalación de suministro de gas de Barzan, informó la empresa estatal QatarEnergy.

Se desconoce la magnitud de los daños. Al inicio, las autoridades dijeron que solo unas pocas personas habían resultado heridas. Horas después, el Ministerio del Interior infirmó que 18 personas estaban desaparecidas y 54 resultaron heridas.

La planta de Barzan tenía una capacidad de casi 1.400 millones de pies cúbicos estándar de gas de venta por día, que Qatar utilizaba principalmente para la generación local de electricidad y para alimentar sus cruciales plantas de desalinización de agua en los confines desérticos de la península arábiga.

Qatar posee casi toda la planta, y ExxonMobil también tiene una pequeña participación. La compañía petrolera no respondió a una solicitud de comentarios.

En marzo, un misil iraní impactó Ras Laffan, provocando un incendio que causó daños “extensos” antes de que fuera extinguido, dijeron las autoridades. Qatar ya había detenido la producción allí debido a los ataques iraníes.

Qatar comparte con Irán su enorme yacimiento de gas natural mar adentro en el golfo Pérsico. Esa producción de gas natural ha hecho rico a Qatar. Ha utilizado ese dinero para elevar su perfil en todo el mundo mediante la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2022, la creación de la cadena de noticias Al Jazeera y la financiación de su labor como mediador internacional, incluidas las conversaciones en Suiza entre Irán y Estados Unidos.