Explota pipa de combustible en autopista US-131 de Michigan
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Se determinó que el incendio fue provocado por el choque de un vehículo de carga con una pipa de combustible con 8 mil galones
El 4 de abril se reportó una gran explosión en Michigan, Estados Unidos. El incidente ocurrió en la mañana, cuando un tráiler con una pipa de combustible fue involucrado en un choque automovilístico en la ciudad de Grand Rapids.
El choque, a causa de la acumulación de combustible y el incidente, derivó en un incendio en la autopista US-131.
El incendio provocó que el tráfico, en la ciudad de Grand Rapids, se quedara atorado, mientras las autoridades lidiaban con la situación. Con la investigación del Departamento de Policía local se esclareció que los involucrados en el choque fueron dos vehículos de carga, uno de ellos con la pipa de combustible. La explosión e incendio fue provocado por 8 mil galones de gasolina.
Jack Johnson, subjefe de operaciones del Departamento de Bomberos de Grand Rapids, afirmó que ambos conductores lograron salir de la escena y fueron trasladados al hospital para tratar sus heridas.
Para lograr sofocar el incendio, se utilizaron unidades de rescate del Aeropuerto Internacional Gerald R. Ford y de Allendale.
TE PUEDE INTERESAR: Sin freno alza a gasolina en Estados Unidos: se sitúa en niveles no alcanzados desde 2022
Los equipos de emergencia usaron camiones equipados con espuma sin flúor, una táctica indispensable para ahogar el fuego derivado del petróleo. No se reportaron fallecimientos u otros heridos de gravedad en la escena.