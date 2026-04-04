Explota pipa de combustible en autopista US-131 de Michigan

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 4 abril 2026
    Explota pipa de combustible en autopista US-131 de Michigan
    Incendio en Grand Rapids, Michigan Vanguardia

Se determinó que el incendio fue provocado por el choque de un vehículo de carga con una pipa de combustible con 8 mil galones

El 4 de abril se reportó una gran explosión en Michigan, Estados Unidos. El incidente ocurrió en la mañana, cuando un tráiler con una pipa de combustible fue involucrado en un choque automovilístico en la ciudad de Grand Rapids.

El choque, a causa de la acumulación de combustible y el incidente, derivó en un incendio en la autopista US-131.

El incendio provocó que el tráfico, en la ciudad de Grand Rapids, se quedara atorado, mientras las autoridades lidiaban con la situación. Con la investigación del Departamento de Policía local se esclareció que los involucrados en el choque fueron dos vehículos de carga, uno de ellos con la pipa de combustible. La explosión e incendio fue provocado por 8 mil galones de gasolina.

Jack Johnson, subjefe de operaciones del Departamento de Bomberos de Grand Rapids, afirmó que ambos conductores lograron salir de la escena y fueron trasladados al hospital para tratar sus heridas.

Para lograr sofocar el incendio, se utilizaron unidades de rescate del Aeropuerto Internacional Gerald R. Ford y de Allendale.

TE PUEDE INTERESAR: Sin freno alza a gasolina en Estados Unidos: se sitúa en niveles no alcanzados desde 2022

Los equipos de emergencia usaron camiones equipados con espuma sin flúor, una táctica indispensable para ahogar el fuego derivado del petróleo. No se reportaron fallecimientos u otros heridos de gravedad en la escena.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
incendios

Localizaciones


Estados Unidos
Michigan

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Señalan que lo ocurrido no fue un accidente, sino consecuencia de negligencia.

Exigen justicia por víctimas del Axe Ceremonia en anticoncierto
Salas de cine en Saltillo registraron llenos durante el periodo vacacional

Mario Galaxy y Proyecto Salvación llenan salas de cine en Saltillo; ven recuperación tras pandemia
El Gobierno de México elevó el estímulo fiscal al diésel a 81.2%, en medio de tensiones globales en el mercado petrolero. La medida busca contener el impacto del IEPS y estabilizar los precios al consumidor.

Aumentan subsidio al diésel hasta 81.2%, esto debes pagar por cada litro
Durante esta temporada de Semana Santa, marcada por el aumento de visitantes en destinos de playa, comenzó a circular información sobre la presencia de una peculiar criatura marina.

Dragón azul: El peligroso animal que asustó a turistas en playas durante Semana Santa... ¿Qué es?
El monto, el parentesco y el tipo de operación determinan si debes declarar o no.

SAT: cuánto dinero puedes transferir a un familiar sin pagar impuestos
La ciudad de San Antonio, Texas, nombró el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados.

¡Es oficial! San Antonio celebra el Día de Peso Pluma y le entregan la llave de la ciudad al cantante
Gabriela Jáquez celebró con UCLA la conquista del título nacional de la NCAA, tras coronarse en una histórica final del basquetbol colegial femenil en Estados Unidos.

Gabriela Jáquez hace historia: primera mexicana campeona de la NCAA con UCLA
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, muestra la Tierra, a la izquierda, desde la nave espacial Orion de la NASA mientras encendía sus motores rumbo a la Luna el jueves 2 de abril de 2026.

La misión Artemis II se ubica a casi a mitad de su camino de hacer historia en el regreso a la Luna