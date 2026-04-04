Explota pipa de combustible en autopista US-131 de Michigan

El 4 de abril se reportó una gran explosión en Michigan, Estados Unidos. El incidente ocurrió en la mañana, cuando un tráiler con una pipa de combustible fue involucrado en un choque automovilístico en la ciudad de Grand Rapids.

El choque, a causa de la acumulación de combustible y el incidente, derivó en un incendio en la autopista US-131.

El incendio provocó que el tráfico, en la ciudad de Grand Rapids, se quedara atorado, mientras las autoridades lidiaban con la situación. Con la investigación del Departamento de Policía local se esclareció que los involucrados en el choque fueron dos vehículos de carga, uno de ellos con la pipa de combustible. La explosión e incendio fue provocado por 8 mil galones de gasolina.

Jack Johnson, subjefe de operaciones del Departamento de Bomberos de Grand Rapids, afirmó que ambos conductores lograron salir de la escena y fueron trasladados al hospital para tratar sus heridas.