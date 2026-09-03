Fallece en EU la escritora y periodista Gloria Steinem, leyenda del feminismo

Fallece en EU la escritora y periodista Gloria Steinem, leyenda del feminismo

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Diego Hernández
por Diego Hernández

Fue una figura clave de los feminismos en Estados Unidos, con investigaciones que lograron alcances transfronterizos sobre temas como la explotación sexual y el aborto

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La escritora y periodista estadounidense Gloria Steinem, una leyenda del activismo feminista, falleció en su casa de Nueva York a los 92 años, según informó su perfil de Instagram.

La autora, nacida en Toledo (Ohio), falleció ayer “en paz en su casa de Nueva York, rodeada de muchos de sus seres queridos. Sus casi cien años de vida fueron plenos y siguió trabajando por la igualdad hasta el final”, indica el mensaje colgado en la red social.

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”El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran comprendidos y escuchados. Sus palabras, acciones y ejemplo les daban a las personas la libertad de ser ellas mismas. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor”, agrega.

$!La feminista Gloria Steinem aparece en Nueva York el 17 de febrero de 1970.
La feminista Gloria Steinem aparece en Nueva York el 17 de febrero de 1970. Anthony Camerano / AP Photo/Anthony Camerano

SU VIDA COMO DEFENSORA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

Steinem nació el 25 de marzo de 1934 y por traslados de su familia a lo largo de Estados Unidos no acudió con regularidad al colegio hasta los 11 años.

Estudió Gobierno en la universidad estadounidense Smith College, una carrera poco habitual entre las mujeres. Al terminar, pasó por la experiencia de abortar de forma ilegal.

Trabajó como directora de la “Independent Research Service”, organización financiada por la CIA, pero pronto se volcó en el periodismo como “freelance”, escribiendo en la revista “Esquire”, con temas que afectaban a las mujeres.

$!El activista político James Meredith (izquierda) se toma de la mano con la activista social, escritora y editora Gloria Steinem durante la Gala de Coraje y Justicia del Instituto Medgar y Myrlie Evers, que conmemora el 60.º aniversario del asesinato de Medgar Evers en 1963
El activista político James Meredith (izquierda) se toma de la mano con la activista social, escritora y editora Gloria Steinem durante la Gala de Coraje y Justicia del Instituto Medgar y Myrlie Evers, que conmemora el 60.º aniversario del asesinato de Medgar Evers en 1963 AP

En los años sesenta también colabora con la revista “Huntington Hartford’s Show” y se infiltra en el Playboy Club de Nueva York como “conejita” para destapar las condiciones en las que vivían esas mujeres.

Fue miembro del equipo fundacional de “New York Magazine” en 1968 y, tras cubrir un acto sobre el aborto, inventó el concepto ‘libertad de reproducción’, es decir, la libertad de tener hijos o no tenerlos.

Creó junto a otras feministas como Bella Abzug y Betty Friedan el “Caucus Político Nacional de Mujeres” y fue fundadora en los años setenta junto con Dorothy Pitman Hughes de la primera revista feminista “Ms” (“Señora”).

$!Bella Abzug, izquierda, y Patsy Mink, de Women USA, están sentadas junto a Gloria Steinem mientras esta habla en Washington, el 21 de noviembre de 1979.
Bella Abzug, izquierda, y Patsy Mink, de Women USA, están sentadas junto a Gloria Steinem mientras esta habla en Washington, el 21 de noviembre de 1979. AP

El mensaje escrito en su perfil indica que Steinem “pasó sus últimos años haciendo las dos cosas que más amaba: compartir con los demás y escribir”.

La escritora, que sufrió cáncer de mama en la década de los ochenta, ganó en 2021 en España el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

ALGUNAS FRASES EMBLEMÁTICAS DE GLORIA STEINEM

- Las mujeres tienen dos opciones: o son feministas o son masoquistas.

- Una persona que ha experimentado algo es casi siempre mucho más experta en ello que los propios expertos.

- Una mujer sin un hombre es como un pez sin una bicicleta.

- Si sumas todas las formas de genocidio, desde el infanticidio femenino y la mutilación genital hasta los llamados crímenes de honor, el tráfico sexual y el abuso doméstico, absolutamente todo, perdemos alrededor de 6 millones de seres humanos cada año solo por haber nacido mujeres. Eso es un holocausto anual.

$!Gloria Steinem (izquierda) y la asistente presidencial Midge Costanza están sentadas cerca la una de la otra durante una reunión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la Enmienda de Igualdad de Derechos en Washington, el 18 de julio de 1978.
Gloria Steinem (izquierda) y la asistente presidencial Midge Costanza están sentadas cerca la una de la otra durante una reunión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la Enmienda de Igualdad de Derechos en Washington, el 18 de julio de 1978. AP

- Hemos comenzado a criar a nuestras hijas más como a nuestros hijos... pero muy pocos tienen el valor de criar a sus hijos más como a sus hijas.

- Si los hombres menstruaran, alardearían sobre qué tanto y durante cuánto tiempo.

- Lo personal es político (frase adjudicada a la activista feminista estadounidense Carol Hanisch pero usada por Steinem)

- Somos las mujeres sobre las que nos advirtieron nuestros padres, y estamos orgullosas.

- Las mujeres siempre hemos sido una parte equitativa del pasado. Simplemente no hemos sido parte de la historia.

$!Gloria Steinem, líder de la lucha por los derechos de la mujer, aparece en una concentración de manifestantes que reclamaban mejoras en el sistema de asistencia social, en la explanada del Monumento a Washington, tras una marcha que pasó frente a la Casa Blanca el 25 de marzo de 1972.
Gloria Steinem, líder de la lucha por los derechos de la mujer, aparece en una concentración de manifestantes que reclamaban mejoras en el sistema de asistencia social, en la explanada del Monumento a Washington, tras una marcha que pasó frente a la Casa Blanca el 25 de marzo de 1972. AP

- Se le debe advertir a cualquier mujer que elija comportarse como un ser humano completo que las fuerzas del status quo la tratarán como si fuera un chiste de mal gusto. Ese es su primer recurso y su arma natural. Necesitará de su sororidad.

- El sexo y la raza, al ser diferencias evidentes y fáciles de percibir, han sido las vías principales para clasificar a los seres humanos en grupos superiores e inferiores, así como para disponer de la mano de obra barata de la que aún depende este sistema.

- La definición del trabajo de las mujeres es trabajo de mierda (shitwork).

(Con información de Lauren Martin, “Words of women” en Instagram)

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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