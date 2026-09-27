Mi Beca para Empezar y Rita Cetina: ¿puedes recibir los dos apoyos en 2026?

Un estudiante de primaria pública en Ciudad de México puede recibir Mi Beca para Empezar y, al mismo tiempo, ser beneficiario de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares, siempre que cumpla con las condiciones establecidas para cada programa.

La razón es que se trata de apoyos diferentes. Mi Beca para Empezar es un programa del Gobierno de Ciudad de México, mientras que Rita Cetina pertenece al esquema federal de Becas para el Bienestar.

La información oficial de la Secretaría de Educación Pública señala que durante el ciclo escolar 2026-2027 las niñas y niños de primarias públicas reciben la Beca Rita Cetina para apoyar los gastos relacionados con útiles y uniformes escolares.

¿CUÁNTO ENTREGA CADA APOYO?

Mi Beca para Empezar está dirigida a estudiantes de educación básica de escuelas públicas de Ciudad de México. Para el ciclo 2026-2027, el apoyo para primaria es de 650 pesos mensuales, de acuerdo con la información difundida sobre la convocatoria vigente.

Por su parte, la Beca Rita Cetina contempla para estudiantes de primaria un apoyo anual de 2 mil 500 pesos destinado a contribuir con los gastos de uniformes y útiles escolares. El Gobierno de México informó que este beneficio alcanza a millones de niñas y niños de primarias públicas del país.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LOS DOS APOYOS?

La posibilidad de combinar ambos beneficios aplica para estudiantes que cumplan los requisitos de cada programa.

En el caso de Mi Beca para Empezar, deben estar inscritos en una escuela pública de Ciudad de México y realizar correctamente el proceso correspondiente cuando se trate de un nuevo ingreso.

Para el ciclo 2026-2027, el registro de nuevo ingreso comenzó el 31 de agosto y permanecerá disponible hasta el 30 de octubre de 2026.