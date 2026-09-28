La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quién fue el último eliminado antes de la Gran Final?

La gala estuvo marcada por la participación del público, que emitió más de 16 millones de votos para decidir el futuro de los concursantes que llegaron a la última etapa de nominaciones.

La novena semana de La Casa de los Famosos México 2026 terminó con una nueva eliminación y dejó definida la lista de concursantes que avanzaron a la recta final del reality show. Brianda Deyanara fue la participante que quedó fuera de la competencia, mientras que Ese Pérez obtuvo el último boleto disponible para la Gran Final.

Antes de conocer el resultado, los nominados recorrieron la llamada sala de fotos junto a Galilea Montijo , quien les mostró algunos de los momentos más representativos de su estancia dentro de la casa.

Con dos espacios ya ocupados, la definición quedó entre Brianda Deyanara y Ese Pérez , quienes tuvieron que esperar el resultado en el carrusel de eliminación para conocer quién avanzaría a la última etapa del programa.

Ambos recibieron la noticia de que continuaban en la competencia y regresaron a la casa como finalistas. Sus compañeros reaccionaron con entusiasmo ante la confirmación de sus lugares.

La tensión comenzó a disminuir para Ernesto Laguardia y Memo Schultz , quienes fueron los primeros participantes en conocer el resultado de la votación.

BRIANDA DEYANARA SE DESPIDE DESPUÉS DE NUEVE SEMANAS

Finalmente, Brianda Deyanara fue anunciada como la última eliminada de la temporada. La influencer terminó así su participación después de nueve semanas dentro del reality.

Durante la revisión de su paso por el programa, la creadora de contenido recordó algunos de los episodios que marcaron su estancia, entre ellos una dinámica en la que los habitantes tuvieron que permanecer atados entre sí.

También recordó la cena romántica con Masad Altamimi, quien anteriormente había formado parte de la competencia, además de la visita de sus padres a la casa, uno de los momentos que la participante consideró especialmente significativo.

Tras conocer su eliminación, Brianda agradeció el respaldo recibido durante su permanencia en el programa.

“Estoy feliz, contenta. Estoy feliz de que me hayan permitido estar tanto tiempo. Y pues nada, agradecerle al público. Yo me llevo el corazón lleno no importa el lugar en el que hayamos quedado”, declaró la influencer.

ESE PÉREZ CONSIGUE EL ÚLTIMO BOLETO A LA FINAL

Con Brianda fuera de la competencia, Ese Pérez quedó confirmado como el cuarto finalista de esta etapa. Su permanencia generó reacciones entre los seguidores del programa en redes sociales.

Algunos internautas cuestionaron el resultado y publicaron comentarios en los que señalaron un supuesto respaldo de la producción hacia el participante. Estas expresiones corresponden a señalamientos realizados por usuarios y no constituyen una confirmación de irregularidades en la votación.

La eliminación de Brianda cerró la última gala de eliminación antes de la definición final y dejó a los participantes restantes concentrados en las últimas dinámicas del reality.

FINALISTAS DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2026

De acuerdo con la información proporcionada sobre esta edición, la lista de concursantes que avanzaron a la etapa final quedó integrada por:

· Mariana Ochoa

· Karina Torres

· Yahir

· Memo Schutz

· Gema Garoa

· Ese Pérez