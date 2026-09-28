México vs Perú: fecha, horario y dónde ver el partido de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tendrá este martes una nueva oportunidad para probar variantes bajo la dirección de Rafael Márquez, cuando enfrente a Perú en el segundo partido de la Fecha FIFA de septiembre. El encuentro está programado para el martes 29 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey, anteriormente conocido como Red Bull Arena.

El partido podrá seguirse en México a través de TV Azteca, TUDN, Amazon y Claro Sports. El compromiso forma parte de la preparación del equipo mexicano y permitirá observar a jugadores que no tuvieron participación o que contaron con pocos minutos en el primer encuentro de esta fecha FIFA.

México llega al duelo después de empatar 1-1 con Colombia el sábado en Baltimore, en el primer partido del representativo nacional con Rafael Márquez al frente. El conjunto colombiano tomó la ventaja al minuto 9, pero el empate llegó en la segunda parte gracias a Gilberto Mora, quien fue uno de los jugadores más destacados del encuentro. El futbolista mexicano recibió el balón, condujo hacia el área y terminó la jugada con el tanto que permitió al Tricolor rescatar la igualada. Su actuación puso el foco sobre uno de los jóvenes que buscan ganarse un lugar en el proceso rumbo a los próximos compromisos internacionales. Para el encuentro contra Perú también existe la posibilidad de que Márquez realice modificaciones en su alineación. Santiago Giménez no tuvo participación ante Colombia, mientras que Víctor Guzmán, Alex Padilla y Óscar García tampoco vieron acción. Del otro lado estará una selección peruana que llega después de sufrir una derrota por 4-1 frente a Estados Unidos. El cuadro dirigido por el brasileño Mano Menezes comenzó abajo en el marcador apenas al minuto 4, aunque Gianluca Lapadula consiguió el empate al 15’. En la segunda mitad, Estados Unidos volvió a tomar el control y terminó ampliando la diferencia.

El partido también reunirá a futbolistas conocidos por la afición mexicana. El arquero Pedro Gallese tuvo un paso por los Tiburones Rojos del Veracruz, mientras que Yoshimar Yotún defendió los colores de Cruz Azul durante su etapa en la Liga MX. ¿CÓMO ESTÁ EL HISTORIAL ENTRE MÉXICO Y PERÚ? México y Perú se han enfrentado en 29 ocasiones, con una ventaja para el combinado mexicano de acuerdo con los registros citados en la información del partido: 12 triunfos para el Tricolor, nueve para la selección peruana y ocho empates. El antecedente más reciente ocurrió el 24 de septiembre de 2022, cuando México se impuso 1-0 con un gol de Hirving Lozano. Antes de ese encuentro, ambos equipos habían empatado 1-1 en 2015 y 0-0 en 2013, mientras que Perú ganó 1-0 en 2011. En 2008, México consiguió una victoria de 4-0. Ahora, el Tricolor tendrá frente a sí un segundo examen en esta Fecha FIFA. Para Márquez, el encuentro representa otra oportunidad para repartir minutos, observar alternativas y continuar definiendo el grupo con el que trabajará en los siguientes compromisos de la Selección Mexicana.