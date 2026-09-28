$!Rescatan a 9 jóvenes que se extraviaron en una barranca del Bosque de Chapultepec

Nueve jóvenes, de entre 17 y 20 años, fueron auxiliados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de extraviarse durante una caminata por una zona boscosa de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con la nota informativa difundida por la SSC, uno de los jóvenes solicitó apoyo a través de una llamada telefónica al Centro de Comando y Control (C2) Poniente, debido a que él y ocho de sus amigos habían perdido el rumbo mientras recorrían las barrancas de la zona.

JÓVENES PIDIERON AYUDA TRAS PERDERSE EN LA ZONA BOSCOSA Tras recibir la llamada, policías capitalinos se trasladaron al punto señalado para localizar al grupo y conocer su ubicación exacta. Los oficiales llegaron al Circuito Joaquín Clausell y Calle 10, en la colonia Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, donde establecieron contacto con uno de los jóvenes. Al identificar que las nueve personas se encontraban en una zona de barranca, los policías solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para realizar el rescate.

BOMBEROS PARTICIPARON EN EL RESCATE DE LOS 9 JÓVENES EXTRAVIADOS EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC Luego de evaluar las condiciones del lugar, los elementos de la SSC se aproximaron a la barranca y localizaron a los jóvenes. Los policías, en coordinación con personal del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), descendieron hasta el punto donde se encontraban las personas extraviadas y las auxiliaron para salir de la zona. Una vez que confirmaron que se trataba de los nueve jóvenes que habían solicitado ayuda, los elementos de emergencia verificaron su estado. De acuerdo con la SSC, ninguno requirió atención médica.

JÓVENES FUERON GUIADOS HASTA LA SALIDA DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC Después del rescate, los jóvenes fueron guiados hasta una salida ubicada en la calle Manuel Dublán, en la colonia Tacubaya. Una vez fuera de la zona boscosa, las nueve personas se retiraron por sus propios medios. La SSC señaló que los jóvenes agradecieron a los policías y bomberos por el apoyo recibido durante la emergencia. Los integrantes del grupo tenían entre 17 y 20 años y habían ingresado a la zona para realizar una caminata cuando perdieron el rumbo y terminaron en una de las barrancas de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. La dependencia capitalina recordó que ante situaciones de emergencia la ciudadanía puede solicitar apoyo a través del número 911 o mediante la aplicación para teléfonos inteligentes “Mi Policía”.