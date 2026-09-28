Ernesto Ruffo revela conversaciones con los hermanos Farías Laguna desde prisión domiciliaria

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien ya se encuentra en su domicilio en Ensenada para continuar bajo prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta, habló sobre su estancia en el penal del Altiplano y las conversaciones que sostuvo con los hermanos Farías Laguna, señalados por autoridades como parte de una investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal. En entrevista telefónica con la periodista Azucena Uresti, Ruffo Appel relató que durante el tiempo que permaneció privado de la libertad coincidió con Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, a quienes identificó como personas con las que tuvo conversaciones relacionadas, entre otros temas, con el manejo y control de los combustibles. “Me tocó también practicar ahí en Almoloya con los hermanos Farías Laguna”, declaró el exmandatario.

RUFFO APPEL SEÑALA FALTA DE TRANSPARENCIA EN CIFRAS DE MOVILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE Ruffo Appel consideró que parte de lo que conversó con ellos permite abordar el problema relacionado con la falta de transparencia sobre los volúmenes de combustible que son movilizados. “Entonces lo que me platicaban, pues en general, puede llevar a este tipo de cosas que derivan de este asunto de que no hay un control transparente de los volúmenes de los combustibles”, señaló. El exgobernador también planteó que debería existir mayor acceso a la información relacionada con el sector energético para establecer conclusiones sobre las operaciones investigadas. “Todos queremos hacer las cosas con legalidad, con seriedad, pues habría que abrir toda la información que se tiene al respecto del tema de la energía y con eso, pues, llegar a conclusiones”, afirmó.

RUFFO NIEGA HABER PARTICIPADO EN OPERACIONES DE LA EMPRESA Durante la conversación, Ruffo Appel reiteró su postura de que no participó en las operaciones que son materia de investigación y sostuvo que únicamente tenía participación como accionista de la empresa vinculada al expediente. El exgobernador afirmó que desde octubre del año pasado había manifestado su disposición para comparecer ante las autoridades y entregar documentación relacionada con la compañía. “Yo solo soy accionista, no participé en nada más, pero podía llevarlos a ellos a que vieran todo lo que ahí había”, sostuvo. De acuerdo con su versión, las autoridades optaron por detenerlo en lugar de aceptar su ofrecimiento para entregar información y comparecer. “Yo dije, está en mi opinión, ‘que estaban cometiendo un error’, porque pues esto tiene dimensiones políticas”, declaró. Ruffo Appel también señaló que algunas personas lo han considerado un “preso político”. Sin embargo, cuando Uresti le preguntó directamente si él mismo se asumía bajo esa condición, respondió: “Pues así lo dijo la gente”. El exgobernador agregó que durante su permanencia en el Altiplano el número de identificación que le correspondió, el 6515, comenzó a ser utilizado para referirse a su caso. “Y el número que me tocó pues el número que me tocó ahí en Almoloya, el 6515, lo adoptaron como un número de identificación para este asunto”, comentó.

¿POR QUÉ ERNESTO RUFFO ESTÁ BAJO PRISIÓN DOMICILIARIA? Ruffo Appel salió del Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, y llegó a su domicilio en Ensenada para continuar ahí su proceso penal después de que una autoridad judicial modificó la medida cautelar. El traslado desde el penal se realizó por vía terrestre y el exgobernador confirmó posteriormente que continuaría el procedimiento desde su domicilio. La modificación de la medida cautelar no implica la conclusión del proceso penal. Ruffo deberá permanecer bajo las condiciones establecidas por la autoridad judicial mientras continúa el procedimiento en su contra. El exmandatario enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, relacionados con una investigación sobre operaciones de introducción irregular de combustible. La FGR sostiene que cuenta con elementos que respaldan las acusaciones y ha mencionado entre ellos dictámenes periciales, entrevistas, diligencias ministeriales y análisis financieros. La defensa de Ruffo, por su parte, ha rechazado los señalamientos y sostiene que el exgobernador no tenía las funciones que la Fiscalía le atribuye dentro de la empresa investigada. ¿DE QUÉ SE LES ACUSA A LOS HERMANOS FARÍAS LAGUNA? Los hermanos Farías Laguna aparecen en investigaciones de la FGR relacionadas con una presunta red de corrupción y contrabando de hidrocarburos. Reportes periodísticos han identificado a Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna con el sobrenombre de “Los Primos” dentro del ámbito naval. La FGR ha mantenido investigaciones relacionadas con el ingreso y comercialización irregular de combustibles, mientras que las acusaciones específicas contra las personas involucradas corresponden a procedimientos que continúan ante las autoridades judiciales. RUFFO CUESTIONA LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES Durante la entrevista, el exgobernador sostuvo que las autoridades cometieron un error al detenerlo y reiteró que, desde antes de su aprehensión, había ofrecido colaborar con la investigación. “Yo siempre así lo declaré”, respondió cuando Uresti le preguntó sobre su postura respecto de las acusaciones. Ruffo afirmó que desde octubre había expresado su disposición para acudir ante las autoridades y presentar la documentación relacionada con la empresa de la que, según dijo, únicamente es accionista. El exmandatario también consideró que su caso tiene “dimensiones políticas” y señaló que esta sería una de las razones por las que ha recibido atención pública. Su defensa ha promovido distintos recursos judiciales relacionados con las medidas cautelares y el desarrollo del proceso. Antes de la modificación que permitió su prisión domiciliaria, una jueza había concedido una suspensión definitiva en un juicio de amparo, aunque aquella resolución no implicaba por sí misma su salida del Altiplano.

LA INVESTIGACIÓN CONTRA RUFFO CONTINÚA La salida del Altiplano y el cambio de medida cautelar no significan que las acusaciones hayan sido resueltas. Ruffo Appel continuará sujeto al proceso penal y deberá cumplir las condiciones determinadas por la autoridad judicial. La FGR mantiene su señalamiento de que existen elementos para investigar al exgobernador por su posible participación en operaciones relacionadas con hidrocarburos, mientras que Ruffo sostiene que no intervino en las actividades que dieron origen al expediente y que su participación se limitaba a ser accionista.