Fallecidos por atentado explosivo en Colombia suben a 20; inicia identificación de cuerpos

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Internacional
/ 26 abril 2026
    Fallecidos por atentado explosivo en Colombia suben a 20; inicia identificación de cuerpos
    El Instituto Nacional de Medicina Legal informó en un comunicado que desde las primeras horas inició el trabajo forense para la identificación de los cuerpos que luego serán entregados a sus familiares. AP.

Hasta el momento se registran 15 mujeres y cinco hombres fallecidos, todos mayores de edad. Declaran tres días de luto en memoria de las víctimas

BOGOTÁ.-El número de víctimas por el atentado con un artefacto explosivo en una carretera del suroeste de Colombia subió a 20 mientras 36 quedaron heridos, informaron el domingo las autoridades del Cauca.

El ataque ocurrió el sábado cuando un artefacto explosivo detonó al paso de un bus que circulaba sobre la vía Panamericana en el sector El Túnel, en Cajibío, departamento del Cauca.

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El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, dijo que de los heridos, tres permanecen en cuidados intensivos, mientras cinco menores de edad están “fuera de peligro”.

Los trabajos iniciaron por parte del concesionario y serán permanentes hasta restablecer la vía.

Cauca es asediada por una arremetida violenta en las últimas horas que el gobierno colombiano adjudicó a las disidencias de las desparecidas FARC.

Al momento las labores de identificación de víctimas participan seis equipos de especialistas entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos y otros, añadió.

Tras la explosión quedó un cráter de 200 metros cúbicos en la carretera y más de una decena de vehículos reducidos a hierros retorcidos.

Esa región es considerada un punto clave para las economías ilícitas de grupos armados ilegales que se encuentran en permanente disputa por el control de las áreas de cultivo de hoja de coca y la ruta de acceso marítimo y fluvial para el tráfico de droga hacia Centroamérica y Europa.

Las autoridades de seguridad colombianas cifraron en 26 los atentados “criminales” en esa región durante los últimos días, mismos que adjudicaron a la facción Jaime Martínez de las disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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