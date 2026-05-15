¿Qué CURP debo registrar en la línea telefónica de mi hijo? Esto dice el nuevo padrón celular en México
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Te explicamos quién debe aparecer como titular, qué pasa con los niños y adolescentes y cuáles son las implicaciones si no se completa el registro antes de junio de 2026.
El nuevo padrón de telefonía móvil en México continúa generando preguntas entre millones de usuarios. Una de las más frecuentes es qué sucede con las líneas celulares utilizadas por niños y adolescentes y, sobre todo, qué CURP debe registrarse para evitar la suspensión del servicio.
La duda no es menor. Se estima que en México existen alrededor de 22 millones de menores de edad que utilizan un teléfono celular, ya sea para estudiar, comunicarse con sus familias o acceder a internet. Con la entrada en vigor del nuevo esquema de registro, muchos padres se preguntan si deben utilizar la CURP del menor o la del adulto responsable.
¿Qué CURP debe registrarse en la línea de un menor de edad?
De acuerdo con los lineamientos del nuevo padrón telefónico, el titular legal de la línea debe ser un adulto, ya que el proceso requiere validar la identidad mediante documentos oficiales con fotografía, como:
- Credencial para votar del INE
- Pasaporte vigente
El problema es que la mayoría de los menores de edad no cuentan con este tipo de identificación oficial válida para completar el registro remoto.
Entonces, ¿cómo funciona el registro?
El esquema establece dos figuras distintas:
1. Titular de la línea: es el adulto responsable ante la compañía telefónica
2. Usuario de la línea: es quien utiliza el celular diariamente, en este caso el menor de edad
Esto significa que el padre, madre o tutor deberá registrar la línea utilizando su propia CURP y documentación oficial, aunque el niño o adolescente sea quien use el número telefónico.
¿Por qué los menores no pueden registrarse directamente?
El nuevo sistema solicita validaciones biométricas y pruebas de identidad digital. Entre ellas se encuentra la llamada “prueba de vida”, que compara el rostro de la persona con documentos oficiales previamente registrados.
Actualmente, en México no existe una base nacional accesible para validar identidades de menores de edad mediante fotografía. Por esta razón, los sistemas de validación podrían rechazar intentos de registro realizados directamente por niños o adolescentes.
Especialistas en regulación digital han advertido que esto podría convertirse en una barrera de exclusión tecnológica para millones de menores si los padres no completan el trámite correctamente.
¿Qué pasa si no se registra la línea antes de junio de 2026?
El Gobierno estableció como fecha límite el 30 de junio de 2026 para completar la vinculación de líneas móviles con la CURP del titular.
En caso de no hacerlo, la línea podría ser desactivada a partir de julio de 2026 y solo tendría acceso a servicios de emergencia como:
911
074
079
088
089
Las principales consecuencias serían:
- Pérdida de acceso a internet móvil
- Imposibilidad de usar redes sociales o aplicaciones de mensajería
- Restricción para recibir llamadas y mensajes normales
- Riesgos de incomunicación en situaciones cotidianas
Un tema que también preocupa por derechos digitales
Expertos en telecomunicaciones han señalado que esta medida busca combatir delitos relacionados con líneas anónimas; sin embargo, también advierten que podría afectar el derecho de acceso a las telecomunicaciones de millones de menores.
Por ello, recomiendan a padres y tutores revisar con tiempo el estatus de sus líneas telefónicas y confirmar que estén correctamente vinculadas antes de la fecha límite.
El nuevo padrón celular cambiará la manera en que se administran las líneas móviles en México, especialmente en hogares donde los menores dependen del celular como principal herramienta de comunicación y acceso digital.