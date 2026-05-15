¿Qué CURP debo registrar en la línea telefónica de mi hijo? Esto dice el nuevo padrón celular en México

La duda no es menor. Se estima que en México existen alrededor de 22 millones de menores de edad que utilizan un teléfono celular, ya sea para estudiar, comunicarse con sus familias o acceder a internet. Con la entrada en vigor del nuevo esquema de registro, muchos padres se preguntan si deben utilizar la CURP del menor o la del adulto responsable.

El nuevo padrón de telefonía móvi l en México continúa generando preguntas entre millones de usuarios. Una de las más frecuentes es qué sucede con las líneas celulares utilizadas por niños y adolescentes y, sobre todo, qué CURP debe registrarse para evitar la suspensión del servicio.

¿Qué CURP debe registrarse en la línea de un menor de edad?

De acuerdo con los lineamientos del nuevo padrón telefónico, el titular legal de la línea debe ser un adulto, ya que el proceso requiere validar la identidad mediante documentos oficiales con fotografía, como:

- Credencial para votar del INE

- Pasaporte vigente

El problema es que la mayoría de los menores de edad no cuentan con este tipo de identificación oficial válida para completar el registro remoto.

Entonces, ¿cómo funciona el registro?

El esquema establece dos figuras distintas:

1. Titular de la línea: es el adulto responsable ante la compañía telefónica

2. Usuario de la línea: es quien utiliza el celular diariamente, en este caso el menor de edad

Esto significa que el padre, madre o tutor deberá registrar la línea utilizando su propia CURP y documentación oficial, aunque el niño o adolescente sea quien use el número telefónico.

¿Por qué los menores no pueden registrarse directamente?

El nuevo sistema solicita validaciones biométricas y pruebas de identidad digital. Entre ellas se encuentra la llamada “prueba de vida”, que compara el rostro de la persona con documentos oficiales previamente registrados.

Actualmente, en México no existe una base nacional accesible para validar identidades de menores de edad mediante fotografía. Por esta razón, los sistemas de validación podrían rechazar intentos de registro realizados directamente por niños o adolescentes.

Especialistas en regulación digital han advertido que esto podría convertirse en una barrera de exclusión tecnológica para millones de menores si los padres no completan el trámite correctamente.