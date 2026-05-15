Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes del 15 de julio, cierre de clases según la SEP

Pese a que el titular federal y locales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) acordaron mantener el calendario oficial para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 el próximo 15 de julio; sin embargo, una serie de estados decidieron cambiar sus actividades de conclusión por distintas circunstancias. Seis estados han realizado ajustes a sus calendarios escolares debido a las altas temperaturas y a la logística que implicará el Mundial 2026 a las ciudades sedes de México. ¿QUÉ ESTADOS CONCLUIRÁN SU CICLO ESCOLAR ANTES? Cabe destacar que están en su derecho a ajustar el calendario de la SEP para la conveniencia de cada región, recordemos que existen zonas en el país donde las temperaturas en los primeros meses del verano pueden superar los 45 °C.

Los estados que acabarán las clases antes del 15 de julio son: 1.- Nuevo León

2.- Yucatán

3.- Sinaloa

4.- San Luis Potosí

5.- Tamaulipas

6.- Guanajuato Los primeros estados en informar cambios al cierre del ciclo escolar fueron Nuevo León y Yucatán. De acuerdo con el gobierno del Estado de Nuevo León concluirán clases el próximo 8 de julio; “el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Nuevo León, informa que en la entidad se mantiene vigente el calendario escolar 2025-2026 para las escuelas públicas y particulares, estableciendo la conclusión del ciclo escolar el próximo 8 de julio de 2026”. Yucatán terminará el viernes 26 de junio por las altas temperaturas. El Gobernador yucateco Joaquín Díaz Mena y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segrey) confirmaron la modificación: “el dictamen toma en cuenta criterios técnicos, pedagógicos, logísticos y de bienestar estudiantil para proteger los procesos de aprendizaje y estabilidad del ciclo escolar”. Aunque también mantiene que el inicio del ciclo escolar será el 31 de agosto para escuelas públicas y privadas.

San Luis Potosí se unió a la lista, cuando el gobernador del Estado Ricardo Gallardo informó que sí se realizará cambios al calendario escolar por las altas temperaturas: “En la huasteca y otros lugares del estado se tomarán otras medidas debido a las altas temperaturas. Manténganse atentos a la información oficial”. Aunque la fecha exacta del inicio de vacaciones será anunciado en próximos días, se espera que concluya el ciclo escolar 10 días antes del 15 de julio, cierre oficial, por altas temperaturas. El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García también confirmó la modificación de acuerdo con el artículo 87 de la Ley General de Educación, indicando que el ajuste se realizará para que se garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio. Por su parte, Guanajuato en reunión de la Conaedu, aseguró que seguiría su calendario oficial estatal con término al 10 de julio. Sinaloa, Tamaulipas y Guanajuato “adelantarán” vacaciones debido a la ola de calor extremo que azota las regiones durante junio y julio, por lo que concluirán clases 5 días antes. Por otro lado, Jalisco no adelantará el fin del ciclo escolar, pese a que es parte de la organización del Mundial; aunque implementará clases en línea durante los cuatro días que disputen partidos en el territorio para evitar complicaciones en la movilidad.

CALENDARIO ESCOLAR DE LA SEP CONCLUYE EN JULIO De acuerdo con el calendario escolar original 2025-2026, el último día de clases está programado para el 15 de julio. Previo a esa fecha, el calendario contempla algunas suspensiones oficiales de actividades escolares como el 29 de mayo y el 26 de junio por las sesiones de Consejo Técnico Escolar. Junto a la suspensión de hoy 15 de mayo por el Día del Maestro. También se establece el 3 de julio como fecha destinada al registro de calificaciones. Bajo este esquema original, estudiantes de educación básica todavía tendrían alrededor de 45 días hábiles de clases antes de concluir formalmente el ciclo escolar. En años anteriores, las actividades académicas regularmente terminaban entre mediados y finales de julio, siguiendo un esquema similar al contemplado inicialmente por la SEP para este ciclo.

Además de los que se mencionaron anteriormente, estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP: 1. Puentes escolares: • 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;• 15 de mayo: Día de los Maestros y Maestras. 2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE): • 29 de mayo;• 26 de junio. 3. Descarga de calificaciones: • 3 de julio.

¿QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR? El Consejo Técnico Escolar (CTE) es un órgano colegiado que se reúne periódicamente en todas las escuelas incorporadas a la SEP. Está integrado por el personal docente y directivo de un plantel educativo y su principal función es asegurar que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean lo más efectivos posible. El CTE no es una simple reunión administrativa, sino un espacio de análisis profundo de la situación académica y social de la escuela. Su existencia está avalada por el compromiso de la SEP con la mejora continua. Su propósito fundamental es reunir al director y a todo el personal docente para analizar, reflexionar y tomar decisiones conjuntas que mejoren el aprendizaje de los alumnos y el funcionamiento general del plantel. Este consejo está integrado por el director de la escuela y todos los maestros frente a grupo, incluyendo a los especialistas en Educación Física, Educación Especial, Inglés y Computación. Juntos forman un equipo de trabajo que busca identificar los problemas académicos y sociales que afectan a la comunidad escolar para darles una solución pedagógica coordinada. El objetivo central del CTE es la mejora de los logros educativos. Durante sus sesiones, los maestros analizan detalladamente el avance académico de los alumnos, identifican áreas de oportunidad y diseñan estrategias pedagógicas innovadoras. También se discuten temas relacionados con la convivencia escolar, la inclusión educativa y la atención a las necesidades de los estudiantes. El CTE funciona como un motor de cambio dentro de la escuela, permitiendo una planificación más estratégica y contextualizada a la realidad de cada grupo. Durante estas reuniones, los docentes revisan el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), que es la hoja de ruta donde establecen metas y objetivos. Analizan datos reales, como las calificaciones y el nivel de asistencia, para diseñar estrategias que combatan el rezago educativo y aseguren que ningún estudiante se quede atrás en su proceso de aprendizaje. El funcionamiento del CTE se rige por un calendario oficial previamente establecido por la autoridad educativa. Las decisiones que se toman durante estas jornadas son de carácter vinculante y buscan impactar positivamente en la calidad educativa y en el cumplimiento de los objetivos del ciclo escolar.

¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS DÍAS DE DESCANSO? Los días inhábiles en el calendario escolar de la SEP (Secretaría de Educación Pública) son importantes por varias razones: Descanso y recreación: Los días inhábiles, ya sean festivos o por Consejo Técnico Escolar (CTE), brindan a los estudiantes y docentes la oportunidad de descansar, relajarse y pasar tiempo con sus familias. Esto contribuye a su bienestar emocional y físico, lo cual es fundamental para un buen desempeño académico. Recuperación: El calendario escolar puede ser exigente, y los días inhábiles permiten a los estudiantes y docentes recargar energías y regresar a clases con una actitud renovada. Desarrollo personal: Los días inhábiles pueden ser utilizados para actividades extracurriculares, hobbies, viajes o simplemente para disfrutar del tiempo libre. Esto fomenta el desarrollo personal y la exploración de intereses fuera del ámbito académico. Cumplimiento de tradiciones: Algunos días inhábiles están relacionados con festividades y tradiciones culturales importantes. Estos días permiten a las familias celebrar y transmitir sus costumbres a las nuevas generaciones. Organización escolar: Los días de CTE son utilizados por los docentes para la planificación, evaluación y mejora de las estrategias de enseñanza. Estos días son fundamentales para garantizar la calidad de la educación.

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