¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiaco

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    ¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiaco
    CIUDAD DE MÉXICO, 30NOVIEMBRE2024.- Luis Miguel, cantautor mexicano, durante su presentación está noche en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira 2024. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM FOTO: ARCHIVO

Supuestamente, el cantante de ‘La Incondicional’ habría acudido a una revisión de rutina cuando le detectaron el problema

Desde redes sociales y diversos programas de espectáculos en México y Estados Unidos comenzó a circular con fuerza la versión de que el cantante Luis Miguel fue hospitalizado debido a un supuesto problema cardiaco.

La noticia surgió luego de que el programa ‘El Gordo y La Flaca’ diera a conocer la información, asegurando que el intérprete ingresó desde el lunes a uno de los hospitales más importantes de Nueva York por presuntas complicaciones cardiacas.

“Fue ingresado el lunes en dicho hospital y su novia, Paloma Cuevas, se encontraba con él desde su ingreso. Obviamente, el trato es VIP y en estricta confidencialidad. Todo ha sido por supuestos y alegados problemas cardiacos”, señalaron durante la emisión.

TRAS LA CONFIRMACIÓN

Durante el enlace televisivo, se dio a conocer que, pese a contar con información relacionada con la hospitalización, así como con el nombre del hospital y otros detalles, el programa decidió no revelar más datos para respetar la privacidad del intérprete de ‘Amor, Amor, Amor’.

“Pero sí, ‘El Sol’ de México fue ingresado desde este lunes en un hospital y se encuentra bajo observación”, dijo en vivo la reportera Gelena Solano.

Tras darse a conocer la noticia, las redes sociales comenzaron a reaccionar de inmediato y diversos programas de espectáculos en México, Perú, Argentina y España se mantuvieron atentos a cualquier actualización sobre el estado de salud del cantante.

Con 56 años, Luis Miguel ha mantenido su vida personal bajo absoluta discreción, más allá de la información que él mismo ha decidido compartir públicamente, como algunas de sus relaciones sentimentales o aspectos relacionados con sus hijos.

SU PASO POR SALTILLO

En 2023, Luis Miguel regresó a Saltillo luego de más de 30 años, como parte de una de las giras más exitosas de su carrera tanto en popularidad como en recaudación.

‘Luismi’ interpretó cada uno de sus éxitos ante un abarrotado Estadio Francisco I. Madero, sin imaginarse que pasarían nuevamente varios años antes de volver a verlo en vivo, debido a los largos periodos que suele tomar entre giras.

https://vanguardia.com.mx/show/celebra-la-cancion-de-la-copa-shakira-asegura-que-tiene-una-conexion-indudable-con-los-mundiales-OH20723904

Hasta pasadas las 16:00 horas, ninguna persona cercana al cantante ni integrantes de su equipo habían salido a desmentir o confirmar la hospitalización, así como la gravedad de la supuesta condición médica.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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