Selecciones desprecian Torreón para concentrarse, ¿qué otras plazas quedaron fuera de la Copa Mundial?

De acuerdo con la lista oficial, las selecciones que se instalarán en México serán México, Sudáfrica, Corea del Sur, Túnez, Uruguay y Colombia , mientras que el resto de los equipos eligió principalmente a Estados Unidos , país que recibirá a 40 selecciones como base de operaciones durante el torneo.

Las 48 selecciones que participarán en la Copa del Mundo FIFA 2026 ya definieron sus sedes de concentración, y México no logró atraer a la mayoría. De las 12 opciones que se habían planteado como posibles campamentos en territorio nacional, sólo seis serán utilizadas , mientras que varios proyectos quedaron sin recibir a ningún equipo.

Uno de los puntos más llamativos es que Guadalajara será sede de dos selecciones: Colombia, que entrenará en la Academia del Atlas, y Corea del Sur, que utilizará las instalaciones de Verde Valle, casa de las Chivas. Esto, pese a que los coreanos y los sudafricanos habían considerado opciones como el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, histórico inmueble mundialista en 1970 y 1986, que finalmente quedó fuera del mapa.

Entre las sedes que no lograron atraer selecciones destacan los Team Base Camps de Querétaro, Puebla, Tijuana, Torreón y Toluca, además de un complejo de la Riviera Maya, donde el resort Moon Palace Cancún había preparado una cancha especial con todas las reglamentaciones requeridas para albergar a un equipo mundialista.

En esa misma región del Caribe mexicano, la selección de Uruguay sí decidió instalarse cerca, al elegir el complejo de Mayakoba, ubicado en las inmediaciones de Playa del Carmen, donde se habilitó un campo de entrenamiento a apenas 500 metros del alojamiento.

En cuanto a Canadá, sólo dos selecciones concentrarán ahí: Panamá, en Nottawasaga, Ontario, y los propios anfitriones canadienses, que se instalarán en Vancouver, British Columbia. Mientras tanto, México tendrá una presencia limitada como sede de campamentos, pese a ser anfitrión del torneo.

¿QUÉ SELECCIONES SE CONCENTRARÁN EN MÉXICO DURANTE EL MUNDIAL?

México en la CDMX

Hospedaje: Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol

Entrenamiento: Centro de Alto Rendimiento de la FMF

Sudáfrica en Pachuca

Hospedaje: Camino Real Pachuca

Entrenamiento: Instalaciones del CF Pachuca – Universidad del Fútbol

Corea del Sur en Guadalajara

Hospedaje: The Westin Guadalajara

Entrenamiento: Chivas Verde Valle

Túnez en Zona metropolitana de Monterrey

Hospedaje: InterContinental Presidente Monterrey

Entrenamiento: Centro de entrenamiento de Rayados

Uruguay en Playa del Carmen

Hospedaje: Fairmont Mayakoba

Entrenamiento: Mayakoba Training Centre Cancún