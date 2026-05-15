Selecciones desprecian Torreón para concentrarse, ¿qué otras plazas quedaron fuera de la Copa Mundial?
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Aunque México contaba con 12 posibles sedes para campamentos mundialistas, únicamente seis selecciones eligieron instalarse en el país para la Copa del Mundo
Las 48 selecciones que participarán en la Copa del Mundo FIFA 2026 ya definieron sus sedes de concentración, y México no logró atraer a la mayoría. De las 12 opciones que se habían planteado como posibles campamentos en territorio nacional, sólo seis serán utilizadas, mientras que varios proyectos quedaron sin recibir a ningún equipo.
De acuerdo con la lista oficial, las selecciones que se instalarán en México serán México, Sudáfrica, Corea del Sur, Túnez, Uruguay y Colombia, mientras que el resto de los equipos eligió principalmente a Estados Unidos, país que recibirá a 40 selecciones como base de operaciones durante el torneo.
Uno de los puntos más llamativos es que Guadalajara será sede de dos selecciones: Colombia, que entrenará en la Academia del Atlas, y Corea del Sur, que utilizará las instalaciones de Verde Valle, casa de las Chivas. Esto, pese a que los coreanos y los sudafricanos habían considerado opciones como el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, histórico inmueble mundialista en 1970 y 1986, que finalmente quedó fuera del mapa.
Entre las sedes que no lograron atraer selecciones destacan los Team Base Camps de Querétaro, Puebla, Tijuana, Torreón y Toluca, además de un complejo de la Riviera Maya, donde el resort Moon Palace Cancún había preparado una cancha especial con todas las reglamentaciones requeridas para albergar a un equipo mundialista.
En esa misma región del Caribe mexicano, la selección de Uruguay sí decidió instalarse cerca, al elegir el complejo de Mayakoba, ubicado en las inmediaciones de Playa del Carmen, donde se habilitó un campo de entrenamiento a apenas 500 metros del alojamiento.
En cuanto a Canadá, sólo dos selecciones concentrarán ahí: Panamá, en Nottawasaga, Ontario, y los propios anfitriones canadienses, que se instalarán en Vancouver, British Columbia. Mientras tanto, México tendrá una presencia limitada como sede de campamentos, pese a ser anfitrión del torneo.
¿QUÉ SELECCIONES SE CONCENTRARÁN EN MÉXICO DURANTE EL MUNDIAL?
México en la CDMX
Hospedaje: Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol
Entrenamiento: Centro de Alto Rendimiento de la FMF
Sudáfrica en Pachuca
Hospedaje: Camino Real Pachuca
Entrenamiento: Instalaciones del CF Pachuca – Universidad del Fútbol
Corea del Sur en Guadalajara
Hospedaje: The Westin Guadalajara
Entrenamiento: Chivas Verde Valle
Túnez en Zona metropolitana de Monterrey
Hospedaje: InterContinental Presidente Monterrey
Entrenamiento: Centro de entrenamiento de Rayados
Uruguay en Playa del Carmen
Hospedaje: Fairmont Mayakoba
Entrenamiento: Mayakoba Training Centre Cancún