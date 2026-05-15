Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha Moya, aceptaría ser testigo cooperante de EU

Gerardo Mérida Sánchez, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa acusado de narcotráfico por Estados Unidos, ha sido aceptado en calidad de testigo cooperante y, posiblemente, protegido, en caso de que se demuestre que su vida corre peligro; empezando formalmente la negociación con fiscales para entregar información a cambio de evitar un juicio. De acuerdo con medios de comunicación como El Universal y Milenio, citaron a sus fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Milenio afirmó que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas durante el Gobierno de Rubén Rocha Moya, también se encuentra en el mismo caso, tras huir a Europa por las acusaciones y viajar a EU en busca de un acuerdo con autoridades. El general en retiro, de acuerdo con los periodistas Arturo Ángel y Max Aub, entregó una información inicial para que el gobierno estadounidense lo integrara en esas condiciones dentro de las instalaciones donde está recluido; por lo que no entró al vecino país para enfrentar las consecuencias en un juicio, sino para contar lo que sabe. En su próxima audiencia del 1 de junio se dará a conocer si la colaboración entre el exfuncionario y Estados Unidos rindió frutos. Antes, Mérida Sánchez fue presentado ante una corte en Nueva York, Estados Unidos, y se declaró no culpable, indicó dicha fuente.

MÉRIDA SÁNCHEZ SE ENTREGA A EU El exfuncionario de Seguridad de Sinaloa fue detenido el pasado 11 de mayo de 2026, luego de haber sido custodiado por los US Marshalls Service (Servicio de Alguaciles de EU) en Arizona con dirección al Distrito Sur de Nueva York, indicó la fuente. Su expediente registrado en Arizona es el S9 23 Cr. 180, pero va a quedar radicado en NY. En la Agencia Federal de Prisiones ya aparece en MDC Brooklyn, centro de detención metropolitano de seguridad administrativa, con el número 62685-512. De acuerdo con El Universal, Gerardo Mérida Sánchez no opuso resistencia, que evidentemente sabía que su nombre estaba en todos los puertos de ingreso de EU y que al aceptar ser remitido al distrito acusador sin disputar la entrega o la identidad en Tucson, aceleró todo para comenzar su proceso.

La semana pasada, un juez federal en Michoacán le había concedido un amparo para frenar su detención y eventual extradición a Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad de México informó que el exsecretario de seguridad sinaloense ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del US Marshalls Service. En la audiencia, donde se declaró no culpable, la jueza federal Sarah Netburn aceptó el cumplimiento de la orden de arresto contra el exfuncionario y ordenó su reclusión preventiva en la cárcel de Brooklyn.

NARCOACUSACIÓN A EXSECRETARIO DE SEGURIDAD DE ROCHA MOYA Gerardo Mérida Sánchez es uno de los 10 políticos mexicanos señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Mérida Sánchez es uno de los imputados en la acusación formal emitida por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico y otros cargos, en la que aparecen el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios. De acuerdo con la acusación, quien fuera el secretario de seguridad pública de Rocha Moya, “los acusados, todos los cuales son funcionarios o exfuncionarios del gobierno o de las fuerzas del orden en Sinaloa, han participado en esta conspiración con el Cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia los Estados Unidos”.

Estados Unidos acusa a Mérida Sánchez de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, también por conspirar para poseer dicho armamento, esta misma acusación incluye al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Lo acusa de recibir 100 mil dólares mensuales en efectivo de parte de ‘Los Chapitos’, facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas del cártel de Sinaloa. ”Alrededor de 2023 y 2024, GERARDO MERIDA SANCHEZ, el acusado... aceptó más de $100 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos”, indica la acusación.

Añade que “como Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida recibió sobornos de Los Chapitos y, a cambio, les proporcionó, entre otras cosas, avisos anticipados de redadas de las fuerzas del orden en laboratorios de drogas”. Tampoco realizó detenciones de miembros de ‘Los Chapitos’ y no dio notificación previa de las próximas operaciones de las autoridades del orden público, “incluyendo notificación previa de redadas en laboratorios de drogas”, destacó. Los documentos señalan que el exfuncionario notificaba al grupo criminal con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, permitiendo a la organización liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán de evacuar personal y sustancias “antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones de miembros”.

Especifica que “alrededor de 2023, por ejemplo, SANCHEZ advirtió a Los Chapitos con anticipación sobre al menos 10 redadas en laboratorios de drogas, permitiendo que Los Chapitos evacuaran al personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera confiscar los materiales o arrestar a los miembros de Los Chapitos”. “SANCHEZ no interfirió con las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos, incluyendo el no arrestar a sus miembros, y dio a Los Chapitos avisos anticipados de próximas operaciones de las fuerzas del orden”, señala la acusación. Además, “funcionarios corruptos de las fuerzas del orden en Sinaloa, incluyendo a... SANCHEZ... han dado a Los Chapitos... acceso a información sobre investigaciones en curso y búsquedas y confiscaciones planificadas por el ejército o la armada mexicana en laboratorios de drogas y casas de seguridad”. De acuerdo con la acusación, “como resultado de cometer el delito de sustancias controladas... GERARDO MERIDA SANCHEZ... los acusados, deberán perder ante los Estados Unidos... cualquier propiedad que constituya, o se derive de, cualquier ganancia que los acusados hayan obtenido”.

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