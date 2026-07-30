Fire Emissions Watch, la nueva herramienta de Copernicus para rastrear las emisiones por los incendios forestales

Gracias a esta nueva herramienta, conocida como, ‘Fire Emissions Watch’, que a cuerdo al Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus (CAMS), es una aplicación en línea, “potente e intuitiva” que va a facilitar la explorar, además de poder compartir, así como la compresión de los “datos globales de emisiones por incendios”; este monitoreo, Copernicus, posibilitará poder recopilar datos “en tiempo casi real sobre las emisiones globales por quema de biomasa son ahora más accesibles que nunca”. En un comunicado publicado en su sitio web Copernicus resalta que el lanzamiento de esta nueva herramienta coincide con los intensos graves forestales “que están ardiendo en el oeste de Europa, exponiendo a millones de personas a contaminación del aire peligrosa y obligando a evacuaciones multitudinarias”.

Tomando en cuenta los datos recabado por el CAMS revelan que, desde finales del mes mes de junio, el 2026 se encamina para ser “uno de los años más severos registradas en materia de incendios forestales en partes de Europa”, describe el comunicado y añade que. Francia actualmente ya registró “su nivel más alto de emisiones acumuladas por incendios en lo que va de año, superando el récord anterior establecido en 2022 tras semanas de fuego destructivo”. Fire Emissions Watch ya está haciendo registros de estos fuegos en tanto en Francia como España, “lo que permite a los usuarios explorarlos de forma interactiva a través de datos de emisiones diarios, mensuales y acumulados del año; visualizar el transporte de humo; comparar la actividad de los incendios entre países y regiones; y reproducir los eventos de quema de biomasa tal como se desarrollaron”, explica Copernicus. FIRE EMISSION WATC Copernicus precisa en su comunicado que gracias a esta nueva aplicación es posible que los usuarios tengan acceso a la exploración de datos “a múltiples escalas”; ya sea “desde celdas de cuadrícula individuales y áreas personalizadas, hasta provincias, países y todo el planeta”.

Asimismo, los usuarios podrán descargar gráficos e imágenes directamente desde la aplicación, brindándoles “información actualizada y de alta calidad sobre las emisiones de incendios sea más accesible para investigadores, responsables políticos, periodistas y el público en general”, señala Copernicus. “Los datos muestran con claridad cómo Francia acaba de pasar por su peor mes de julio registrado, superando significativamente el récord anterior de emisiones de carbono de 0.64 megatoladas de carbono (MtC), al registrar 0.89 MtC en julio de este año”, indica el comunicado Laurence Rouil, quien es la directora del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus (CAMS)al referirse a esta nueva aplicación expresó que “es muy oportuno que este producto se lance en un momento tan crítico para los incendios en todo el mundo, con miles de personas desplazadas y millones expuestas a una contaminación del aire peligrosa”; por lo que prosigue Rouil, “la aplicación transforma la gran cantidad de información contenida en el Sistema Global de Asimilación de Incendios de CAMS en una herramienta intuitiva y accesible” y concluye explicando que “ya sea que los usuarios quieran entender los incendios que afectan a su zona local o examinar las tendencias globales de quema de biomasa de las últimas dos décadas, Fire Emissions Watch pone esa información a su disposición en solo unos pocos clics. Nuestros equipos han trabajado de forma increíblemente dura para desarrollar Fire Emissions Watch, la cual creemos que marcará un antes y un después en el monitoreo global de emisiones por incendios”.

TENER UN PANORAMA GLOBAL DE LOS INCENDIOS FORESTALES “La aplicación revela tanto la escala como la intensidad de la actividad de los incendios actuales en todo el mundo”, asevera Copernicus. En este sentido, los usuarios podrán observar los incendios que actualmente están ocurriendo en Francia, España; así como en otras partes del mundo. A través de la aplicación les será posible cómo se viaja el humo y cómo van evolucionando “las emisiones acumuladas de carbono a lo largo de un evento”, detalla el comunicado.

A nivel mundial, Fire Emissions Watch “destaca los países que experimentan las mayores emisiones por incendios durante cualquier período seleccionado”, precisa Copernicus quien añade detallando que en el mes julio de 2026, derivado de los incendios forestales en Canadá se registró “la mayor contribución a las emisiones a nivel mundial”, el comunicado describe que “con miles de incendios activos que contribuyeron a un transporte generalizado de humo a través del Ártico canadiense, América del Norte y el Atlántico Norte, incluso durante los días previos a la final del Mundial, cuando muchas partes de la costa este de los EE. UU. estuvieron bajo aviso por contaminación del aire”. Así también, la aplicación da a los usuarios acceso a “eventos significativos de incendios por quema de biomasa” ocurridos desde 2003, Con información del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus.