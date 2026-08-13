Fotogalería: Unidos entre la fe y la cooperación, así trabajan los rescatistas en Colombia

Fotogalería: Unidos entre la fe y la cooperación, así trabajan los rescatistas en Colombia

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Agencias
por Agencias

En las vitales primeras 72 horas, socorristas con tecnología avanzada y cadenas humanas de civiles buscan vida entre escombros en Colombia, logrando rescatar con vida

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Desde el momento del impacto, se desató una carrera contra el reloj para rescatar a las personas atrapadas en Colombia, ya que las primeras 48 a 72 horas son vitales para encontrar sobrevivientes.

$!Más de 150 grandes edificaciones en Cali y Pereira colapsaron por el sismo.
Más de 150 grandes edificaciones en Cali y Pereira colapsaron por el sismo. Santiago Saldarriaga/AP

Siendo los equipos de bomberos de ciudades como Bogotá y Popayán los primeros en desplazarse a las zonas más afectadas para apoyar las labores.

$!Equipos de emergencia de varias ciudades se movilizan hacia la zona de desastre.
Equipos de emergencia de varias ciudades se movilizan hacia la zona de desastre. Ivan Valencia/AP

Donde los profesionales utilizan tecnología avanzada, como sensores sísmicos y cámaras térmicas, introduciéndolas por orificios entre los escombros, tratando de detectar cualquier señal de movimiento o vida bajo el concreto.

$!Cámaras térmicas y sensores sísmicos rastrean señales de vida bajo el concreto.
Cámaras térmicas y sensores sísmicos rastrean señales de vida bajo el concreto. Fernando Vergara/AP

Un aspecto conmovedor ha sido la respuesta y unión entre los civiles y profesionales. Siendo los sitios de colapso, donde los ciudadanos han formado cadenas humanas para pasar de mano en mano trozos de concreto y baldes con escombros.

$!Cadenas humanas de civiles retiran toneladas de escombros en baldes.
Cadenas humanas de civiles retiran toneladas de escombros en baldes. Miguel Angel Lopez/AP

Además de contar con voluntarios que se encargan de organizar insumos como cascos y gafas, mientras que otros distribuyen agua y alimentos a quienes trabajan en la remoción de escombros.

$!Voluntarios reparten agua, comida y cascos a los brigadistas en las ruinas.
Voluntarios reparten agua, comida y cascos a los brigadistas en las ruinas. Ivan Valencia/AP

En momentos críticos, se solicita silencio absoluto y la multitud levanta las manos para que los rescatistas puedan escuchar posibles gritos o golpes provenientes de las profundidades de los derrumbes.

$!El silencio absoluto se exige en el área de desastre para escuchar auxilios.
El silencio absoluto se exige en el área de desastre para escuchar auxilios. Santiago Saldarriaga/AP

Historias de esperanza

Han surgido entre los escombros historias esperanzadoras como el rescate de Daniela Largo en Pereira, quien fue liberada tras más de 12 horas después de que los socorristas lograron estabilizar su brazo atrapado.

$!El milagroso rescate de sobrevivientes tras 30 horas atrapados devuelve la fe.
El milagroso rescate de sobrevivientes tras 30 horas atrapados devuelve la fe. Ivan Valencia/AP

Y el de Diana Troncoso en Cali, quien fue liberada tras permanecer casi 30 horas bajo los restos de su edificio gracias al incansable trabajo de los bomberos.

$!Socorristas y binomios caninos intensifican la búsqueda de sobrevivientes.
Socorristas y binomios caninos intensifican la búsqueda de sobrevivientes. Santiago Saldarriaga/AP

También se registraron rescates milagrosos de bebés y adultos que permanecieron atrapados hasta 36 horas. Estos momentos de alegría son celebrados con aplausos por las multitudes que guardan noticias en los alrededores.

$!Comunidades improvisan centros de acopio para apoyar a socorristas y afectados.
Comunidades improvisan centros de acopio para apoyar a socorristas y afectados. Ivan Valencia/AP

Sin embargo, el trabajo de los rescatistas es agotador y peligroso. Muchos deben dormir en breves descansos sobre el mismo terreno de la tragedia antes de continuar con la búsqueda.

$!El agotamiento de los rescatistas no frena las intensas labores de búsqueda.
El agotamiento de los rescatistas no frena las intensas labores de búsqueda. Ivan Valencia/AP

El esfuerzo es incesante, impulsado por la fe de las familias que esperan noticias de sus desaparecidos y la determinación de los equipos de emergencia por no dejar a nadie atrás mientras queda esperanza de vida.

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