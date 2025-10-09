¿Ganará Donald Trump? Aquí puedes ver EN VIVO la transmisión del Premio Nobel de la Paz 2025

Desde el 6 de octubre se han dado a conocer los ganadores de los Premios Nobel 2025. En ámbitos como la medicina, física, química y literatura, este famoso galardón busca reconocer a personas e instituciones que sobresalen por sus avances y acciones en favor de la humanidad. Para el próximo 10 de octubre, el mundo sabrá quién fue condecorado por su contribución a fraternidad entre naciones, a través del Premio Nobel de la Paz. TE PUEDE INTERESAR: László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025 por su obra ‘convincente y visionaria’ ¿DÓNDE VER EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ DESDE MÉXICO? La transmisión donde se dará a conocer quién fue el ganador del reconocido Premio Nobel de la Paz se realizará a través de el canal de YouTube, desde el Comité Noruego del Nobel, en Oslo, Noruega, en punto de las 11:00 horas locales. Para verlo desde México, se tendrá que prestar mucha atención, ya que habrá una diferencia de hora considerable. Las y los ciudadanos mexicanos podrán conocer la primicia a las 3:00 de la mañana.

¿HAY NOMINADOS PARA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ? Si bien la lista completa y oficial de personas u organizaciones nominadas a la categoría de la Paz permanece en estricta confidencialidad, expertos y medios de comunicación especulan quiénes podrían estar en ella. No obstante, la Comisión Nobel de Noruega sí estableció que la fecha límite para la presentación de nominaciones al Premio Nobel de la Paz de 2025 fue el 31 de enero. Entre los personajes y/o instituciones de los que se especuló, figuran: 1. Yulia Navalnaya: Viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, destacada por su resistencia democrática. 2. Donald Trump: Presidente de Estados Unidos, presuntamente nominado por su participación en acuerdos de paz. 3. Greta Thunberg: Activista climática sueca. 4. Volodímir Zelenski: Presidente de Ucrania. 5. Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán (Emergency Response Rooms): Grupos de voluntarios locales que brindan ayuda humanitaria. 6. Reporteros Sin Fronteras 7. Médicos Sin Fronteras 8. UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo). 9. La Corte Penal Internacional (CPI). TE PUEDE INTERESAR: Premio Nobel de Medicina fue otorgado a descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica ¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS NOBEL? Durante los días del 6 al 13 de octubre se dan a conocer los galardonados con el famoso premio. Sin embargo, la ceremonia oficial de entrega se realizará el 10 de diciembre de 2025, en conmemoración del aniversario de Alfred Nobel. Para la entrega del Premio Nobel de la Paz, se espera que se lleve a cabo en Oslo, Noruega, mientras que para las demás categorías se hará en Estocolmo, Suecia.

¿QUIÉNES HAN SIDO GANADORES DEL PREMIO NOBEL 2025? 1. Medicina: el 6 de octubre se dio a conocer que Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron en la categoría, por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica. 2. Física: el 7 de octubre se dio a conocer que John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron en la categoría por el descubrimiento del túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico. 3. Química: el 8 de octubre se dio a conocer que Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi ganaron en la categoría por el desarrollo de estructuras metal-orgánicas (MOF), un tipo de arquitectura molecular con aplicaciones en la captura de gases y el almacenamiento de hidrógeno. 4. Literatura: el 9 de octubre se dio a conocer que László Krasznahorkai ganó en la categoría por su “obra fascinante y visionaria que, con una prosa torrencial, explora la decadencia y el apocalipsis en la condición humana”. TE PUEDE INTERESAR: Premio Nobel de Química 2025 fue otorgado a los ’arquitectos de las moléculas’ con amplias aplicaciones en la ciencia y la industria