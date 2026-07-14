Gracias a un esfuerzo humanitario excepcionalmente grande, fluye la ayuda humanitaria desde EU a Venezuela

NUEVA YORK- Después de que la casa de su abuela en Caracas sobreviviera por poco a los devastadores terremotos consecutivos del mes pasado, Alessandra Izaguirre estaba desesperada por ayudar a Venezuela. “Ver a mi abuela y a toda esta gente afectada me hizo sentir que tenía que hacer algo, aunque fuera desde Estados Unidos”, declaró Izaguirre, de 18 años. Ha pasado las últimas dos semanas preparando comida para voluntarios en la sede de la organización Global Empowerment Mission en Doral, Florida.

Izaguirre es una de las miles de personas que han participado en un esfuerzo humanitario excepcionalmente grande basado en GEM, respaldado por donaciones de todo Estados Unidos y de otros lugares, y que sigue con fuerza casi tres semanas después de la catástrofe. Cientos de voluntarios todavía se presentan cada día en los almacenes de GEM en Doral, donde cerca de la mitad de la población es de ascendencia venezolana. Clasifican los suministros donados, seleccionados para atender las necesidades más recientes, y los preparan para su transporte a Caracas en vuelos diarios. El sistema de GEM, facilitado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha dado a integrantes de la diáspora venezolana y a otras personas una vía para apoyar la crisis en curso, y un mecanismo confiable para enviar ayuda en medio de la preocupación generalizada por el robo y la corrupción por parte de funcionarios venezolanos. “Lo que podamos hacer llegar al pueblo venezolano, eso es lo que cuenta”, indicó Izaguirre. El esfuerzo también subraya el asombroso cambio de dinámica entre Estados Unidos y Venezuela desde que fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Con personal militar nuevamente sobre el terreno, Estados Unidos ha asumido un papel de respuesta que habría sido inimaginable antes de enero, cuando el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos “gobernará” el país y tomó el control de sus exportaciones de petróleo. “Esto es algo completamente distinto”, señaló el fundador y presidente de GEM, Michael Capponi, a quien se le negó la entrada a Venezuela cuando intentaba entregar ayuda durante el mandato de Maduro, quien durante mucho tiempo rechazó la asistencia humanitaria equiparándola con una intervención extranjera. “Aterrizamos un avión privado, lo descargan soldados estadounidenses, va en un camión que pagamos nosotros y a un almacén que controlamos por completo. No pasa por las manos del gobierno venezolano”. GEM CREA CADENA DE SUMINISTROS Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon con 39 segundos de diferencia el 24 de junio, causando la muerte de al menos 4,500 personas, con miles más aún desaparecidas. Destruyeron 190 edificios y dañaron más de 850, dejando a 17 mil personas desplazadas y devastando infraestructura crítica que provee electricidad, agua potable y saneamiento.

La sede de GEM se convirtió casi de inmediato en un punto de recolección de donaciones. Algunos donantes al principio se mostraron escépticos de que la ayuda pudiera llegar a quienes la necesitaban sin ser robada o mal utilizada por un gobierno notoriamente corrupto, comentó Capponi. Después de que GEM realizara su primera distribución exitosa de ayuda, el movimiento creció más de lo que él había visto en décadas de respuesta global. Empresas como Goya, Walmart y Amazon aportan suministros, mientras que equipos deportivos profesionales han donado fondos. Pero gran parte de la ayuda aún se reúne a partir de las contribuciones de miles de personas. “Van a Walmart con su tarjeta de crédito, compran 15 latas de comida y las traen en una bolsa de compras”, relató Capponi. “No suena a mucho, pero cuando son 2 mil personas... es una cantidad enorme de ayuda”.

Las filas para dejar ayuda en GEM en ocasiones han sido tan largas que la policía tuvo que ayudar a gestionar el tráfico. Los suministros llegan de toda Norteamérica: dos hermanos condujeron un U-Haul con mercancía desde Canadá. Otro grupo llegó desde México. Han entrado camiones desde Nevada, Texas y California. Hasta 1 mil voluntarios en tres almacenes clasifican y empacan. Llenan palés con artículos esenciales como pañales y arman paquetes individuales de asistencia con suficiente sustento y artículos de higiene para dos personas por unos cinco días. También incluyen notas de aliento como “Te queremos Venezuela”. GEM busca entregar al menos 100 mil paquetes de asistencia al mes durante los próximos tres a seis meses, al tiempo que atiende necesidades futuras, como vivienda a más largo plazo. Los voluntarios han tomado vacaciones del trabajo para dedicar horas en los almacenes, reveló Billy Richardson, director de logística en Estados Unidos. Otros llegan después del trabajo. “Casi tenemos que echarlos al final del día”, comentó Richardson. Mariela Vila se presentó porque recuerda cuánto le afectó cuando el huracán María azotó su Puerto Rico natal en 2017. “La comunidad latina en general se reunió para ayudar a Puerto Rico, y eso me hizo sentir muy bien”, dijo Vila, de 25 años y quien ha trabajado jornadas enteras en GEM desde que comenzó el esfuerzo. “Así que sentí la necesidad de ayudar a Venezuela”. EU ASUME UN PAPEL COMPLICADO Hasta ahora se han desplegado casi 454 mil kilogramos (un millón de libras) de suministros desde la sede de GEM hacia sus almacenes en Caracas. GEM colabora con organizaciones sin fines de lucro locales y con miembros confiables de la comunidad para organizar distribuciones en las zonas más golpeadas, a menudo dos veces al día.