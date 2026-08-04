‘Pondrá orden a las factureras en Coahuila’ reforma anticorrupción: diputado federal

Ante la anunciada reforma en materia anticorrupción a nivel federal, el diputado de Morena, Antonio Castro, consideró que ésta vendrá a poner orden a las factureras en estados fronterizos como Coahuila. En entrevista con VANGUARDIA, el legislador señaló que la propuesta no solo busca endurecer las sanciones contra estos delitos, sino transformar la forma en que se investiga la corrupción de alto nivel, bajo la premisa de que este fenómeno no es un problema cultural, sino una práctica que debe combatirse desde las estructuras de poder.

Debido a su condición de estado fronterizo, Coahuila ha sido identificado como una entidad donde persisten esquemas de defraudación fiscal y el uso de empresas fachada. En este contexto, recordó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha documentado la existencia de 357 empresas de este tipo en la entidad. Para enfrentar esta problemática, Castro planteó fortalecer la coordinación entre los municipios, el Gobierno del Estado y la Federación.

⚖️ México prepara reformas contra factureras, empresas fantasma y huachicol fiscal. También se analiza modificar el Sistema Nacional Anticorrupción y ampliar la extinción de dominio. El proyecto aún no es una reforma vigente.#Anticorrupción pic.twitter.com/xvrIUtPiZ8 — Solestra (@SolestraMx) August 4, 2026

El diputado sostuvo que el combate a la corrupción debe considerarse un asunto de seguridad nacional, ya que estas prácticas suelen derivar en sobornos y otros delitos que afectan de manera directa a la ciudadanía. En ese sentido, explicó que la estrategia estará sustentada en tres ejes: inteligencia, investigación y ejecución.

Castro indicó que la reforma contempla incrementar el presupuesto y la capacitación de instituciones clave, como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Explicó que el objetivo es crear un área técnica especializada que permita rastrear el origen de los actos de corrupción y fortalecer las investigaciones, de manera que estos delitos, ya considerados graves, sean sancionados con todo el rigor de la ley.

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“Cada mes se va a estar informando de los contratos públicos”, anunció la presidenta. https://t.co/qtRgNDxcdY — Proceso (@proceso) August 5, 2026

“La corrupción no solo se combate impidiendo que ocurra, también hay que arrancarla de raíz”, afirmó. Castro también señaló que, pese a la digitalización de las contribuciones en administraciones anteriores, persistieron esquemas de colusión entre servidores públicos y particulares que facilitaron el fraude fiscal.

Indicó que la iniciativa busca cerrar esas brechas mediante un mayor control institucional y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, garantizando una administración pública más eficiente y transparente.