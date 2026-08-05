Guatemala: disminuye actividad del Volcán de Fuego pero piden a la población no bajar la guardia

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    Guatemala: disminuye actividad del Volcán de Fuego pero piden a la población no bajar la guardia
    El Volcán de Fuego emite una nube de ceniza, visto desde Palin, Guatemala, el 10 de marzo de 2025. AP

El Volcán de Fuego, uno de los más activos de Guatemala, ha mantenido en alerta las familias guatemaltecas; no ha habido pérdidas de vidas ni daños a viviendas

Autoridades de Guatemala dijeron el miércoles que la actividad del Volcán de Fuego que entró en erupción hace unas 45 horas desciende progresivamente.

Sin embargo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) llamó a la población a mantener la precaución debido a que la Onda del Este que afecta con lluvias al país puede provocar lahares.

“Material acumulado en la parte alta del volcán continúa generando colapsos y descenso de bloques incandescentes hacia las barrancas Ceniza y Seca (ubicadas en las faldas del volcán) lo que podría generar corrientes de densidad piroclástica (lodo, palos y piedras de gran tamaño descendiendo del volcán)”, dijeron en una nota informativa la CONRED y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

La CONRED también confirmó que algunas personas que fueron evacuadas entre lunes y martes regresaron “de manera voluntaria” a sus viviendas. “Pero la actividad eruptiva continua y se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades de realizar una evacuación preventiva”.

Unas mil 700 personas han sido evacuadas de por lo menos 18 comunidades ubicadas en las faldas del volcán debido a la erupción que comenzó el lunes. No se reportaron pérdida de vidas ni daños en viviendas.

Desde las estaciones de transmisión en vivo de la actividad del volcán se puede ver por momentos completamente despejado, con intervalos de lanzamiento de ceniza. La madrugada del martes el volcán arrojó lava que llegó hasta unos 300 metros de altura, provocando alertas rojas, la evacuación de cientos de personas, el cierre de una carretera y la suspensión de clases en los tres departamentos donde se ubica.

Autoridades de Guatemala dijeron el miércoles que la actividad del Volcán de Fuego que entró en erupción hace unas 45 horas desciende progresivamente.

Sin embargo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) llamó a la población a mantener la precaución debido a que la Onda del Este que afecta con lluvias al país puede provocar lahares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-volcan-de-fuego-de-guatemala-arroja-lava-y-ceniza-provoca-evacuaciones-y-pone-en-alerta-a-las-autoridades-HE22627437

“Material acumulado en la parte alta del volcán continúa generando colapsos y descenso de bloques incandescentes hacia las barrancas Ceniza y Seca (ubicadas en las faldas del volcán) lo que podría generar corrientes de densidad piroclástica (lodo, palos y piedras de gran tamaño descendiendo del volcán)”, dijeron en una nota informativa la CONRED y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

La CONRED también confirmó que algunas personas que fueron evacuadas entre lunes y martes regresaron “de manera voluntaria” a sus viviendas. “Pero la actividad eruptiva continua y se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades de realizar una evacuación preventiva”.

Unas mil 700 personas han sido evacuadas de por lo menos 18 comunidades ubicadas en las faldas del volcán debido a la erupción que comenzó el lunes. No se reportaron pérdida de vidas ni daños en viviendas.

Desde las estaciones de transmisión en vivo de la actividad del volcán se puede ver por momentos completamente despejado, con intervalos de lanzamiento de ceniza. La madrugada del martes el volcán arrojó lava que llegó hasta unos 300 metros de altura, provocando alertas rojas, la evacuación de cientos de personas, el cierre de una carretera y la suspensión de clases en los tres departamentos donde se ubica.

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