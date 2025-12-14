Hamás confirma muerte de alto comandante en Gaza

/ 14 diciembre 2025
    Hamás confirma muerte de alto comandante en Gaza
    Tanto Israel como Hamás se han señalado mutuamente de violar el acuerdo de alto al fuego. FOTO: AP

Israel había informado que mató a Raed Saad en un ataque registrado fuera de la ciudad de Gaza

Hamás confirmó el domingo la muerte de un alto comandante en Gaza, un día después de que Israel dijera que había matado a Raed Saad en un ataque fuera de la ciudad de Gaza.

El comunicado de Hamás describió a Saad como el comandante de su unidad de fabricación militar. Israel lo había descrito como un arquitecto del ataque del 7 de octubre de 2023 que desató la guerra en Gaza, y afirmó que había estado “involucrado en la reconstrucción de la organización terrorista” en violación del alto al fuego que entró en vigor hace dos meses.

Israel declaró que mató a Saad después de que un artefacto explosivo detonara e hiriera a dos soldados en el sur del territorio.

Hamás añadió que había nombrado a un nuevo comandante, pero no dio detalles.

El ataque del sábado al oeste de la ciudad de Gaza mató a cuatro personas, según un periodista de Associated Press que vio llegar sus cuerpos al Hospital Shifa. Otras tres personas resultaron heridas, según el hospital Al-Awda. Hamás, en su declaración inicial, describió el vehículo atacado como uno civil.

Israel y Hamás se han acusado mutuamente repetidamente de violaciones de la tregua.

Ataques aéreos y tiroteos israelíes en Gaza han matado al menos a 391 palestinos desde que la tregua entró en vigor, según funcionarios de salud palestinos. Israel ha dicho que tales medidas eran en represalia por ataques contra sus soldados, y que las tropas han disparado a palestinos que se acercaron a la “Línea Amarilla” entre la mayoría controlada por Israel de Gaza y el resto del territorio.

Israel ha exigido que los milcianos palestinos devuelvan los restos del último rehén, Ran Gvili, desde Gaza y lo ha llamado una condición para pasar a la segunda y más complicada fase del alto al fuego. Esto plantea una visión para poner fin al gobierno de Hamás y ver la reconstrucción de una Gaza desmilitarizada bajo supervisión internacional.

El ataque inicial liderado por Hamás en 2023 en el sur de Israel mató a alrededor de mil 200 personas y tomó 251 rehenes. Casi todos los rehenes o sus restos han sido devueltos en ceses al fuego u otros acuerdos.

La campaña de dos años de Israel en Gaza ha matado a más de 70 mil 660 palestinos, aproximadamente la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio, que no distingue entre milicianos y civiles en su conteo. El ministerio, que opera bajo el gobierno dirigido por Hamás, está compuesto por profesionales médicos y mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por la comunidad internacional.

