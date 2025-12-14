Tiroteo contra comunidad judía en playa de Sídney, deja al menos hay 12 muertos

Internacional
/ 14 diciembre 2025
    Tiroteo contra comunidad judía en playa de Sídney, deja al menos hay 12 muertos
    Agentes de policía y los servicios de emergencia trabajan en la zona de la playa de Bondi en Sídney, Australia, donde este domingo al menos 12 personas han muerto, incluido uno los presuntos agresores. EFE

La masacre, catalogada por la policía de Australia como un “ataque terrorista”, se produjo tras una ola de agresiones antisemitas

La Policía de Australia dijo este domingo que el tiroteo en una popular playa de Sídney, que ha dejado 12 fallecidos, entre ellos uno de los tiradores, y 29 heridos, ha sido “un ataque terrorista”, que el gobierno local afirma fue dirigido “contra la comunidad judía

Dos hombres armados atacaron el domingo una celebración de Janucá en una playa de Sídney, matando al menos a 12 personas en lo que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó como un acto de antisemitismo y terrorismo.

La masacre en una de las playas más populares y emblemáticas de Australia se produjo tras una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que esos episodios y el tiroteo del domingo estuvieran relacionados. Se trata del tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.

Este domingo, la Policía australiana confirmó que el tiroteo en la playa de Bondi (Sídney) fue un “ataque terrorista” dirigido contra la comunidad judía, ocurrido durante una celebración por el inicio de la festividad de Janucá, en la que se encontraban casi un millar de personas.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan persona armada en la Universidad de Brown, en Rhode Island

TIRADOR SIN VIDA, OTRO EN ESTADO CRÍTICO Y 29 HERIDOS EN ‘ATAQUE TERRORISTA’

Un pistolero fue asesinado a tiros por la policía y el segundo, que fue arrestado, se encontraba en estado crítico, informaron las autoridades de Australia. La policía indicó que uno de los pistoleros era conocido por los servicios de seguridad, pero que no había existido ninguna amenaza específica.

Se confirmó que al menos 29 personas resultaron heridas, incluidos dos policías, dijo Mal Lanyon, comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney.

La policía dijo que los oficiales estaban examinando una serie de artículos sospechosos, incluidos varios dispositivos explosivos improvisados encontrados en uno de los automóviles de los sospechosos.

“Este ataque fue diseñado contra la comunidad judía de Sídney”, declaró el primer ministro del estado, Chris Minns. La masacre fue declarada un ataque terrorista debido al evento y las armas utilizadas, añadió Lanyon.

TE PUEDE INTERESAR: 8 lesionados y 2 fallecidos en tiroteo en la Universidad Brown, Estados Unidos

FESTIVAL DE HANUKKAH

Cientos de personas se reunieron para el evento de Janucá junto al mar, que celebraba el inicio del festival de Hanukkah de ocho días.

Jabad, un movimiento judío ortodoxo que dirige decenas de centros en todo el mundo que son populares entre los viajeros judíos y patrocina grandes eventos públicos durante las principales festividades judías, identificó a uno de los muertos como el rabino Eli Schlanger, rabino asistente en Jabad de Bondi y un organizador clave del evento.

Imágenes de video grabadas por testigos parecían mostrar a dos hombres armados con armas largas disparando desde una pasarela que conducía a la playa. Un dramático clip transmitido por la televisión australiana mostró a un hombre que aparentemente derribaba y desarmaba a uno de los hombres armados, antes de apuntarle con el arma y luego dejarla en el suelo. Minns llamó al hombre un “auténtico héroe”.

La policía dijo que los servicios de emergencia fueron llamados a Campbell Parade en Bondi alrededor de las 6:45 horas de la tarde en respuesta a informes de disparos.

