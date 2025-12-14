Tiroteo contra comunidad judía en playa de Sídney, deja al menos hay 12 muertos

La Policía de Australia dijo este domingo que el tiroteo en una popular playa de Sídney, que ha dejado 12 fallecidos, entre ellos uno de los tiradores, y 29 heridos, ha sido “un ataque terrorista”, que el gobierno local afirma fue dirigido “contra la comunidad judía”

Dos hombres armados atacaron el domingo una celebración de Janucá en una playa de Sídney, matando al menos a 12 personas en lo que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó como un acto de antisemitismo y terrorismo.

La masacre en una de las playas más populares y emblemáticas de Australia se produjo tras una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que esos episodios y el tiroteo del domingo estuvieran relacionados. Se trata del tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.

Este domingo, la Policía australiana confirmó que el tiroteo en la playa de Bondi (Sídney) fue un “ataque terrorista” dirigido contra la comunidad judía, ocurrido durante una celebración por el inicio de la festividad de Janucá, en la que se encontraban casi un millar de personas.

