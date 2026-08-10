Hamás presiona a Trump para que obligue a Israel a retirarse de Gaza

En la segunda fase del acuerdo negociado por el presidente Trump, los terroristas palestinos dentro de la Franja de Gaza entregarían sus armas, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel se retirarían simultáneamente del territorio y un gobierno tecnocrático asumiría el poder.

Hamás exigió que Washington presionara a Israel para que se retirara de la Franja de Gaza , una “emboscada estratégica” que se produce incluso cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu ya ha insistido en que el Estado judío nunca aceptaría tal acuerdo a menos que los terroristas se desarmen primero.

El grupo terrorista afirma ahora estar dispuesto a acatar la condición, una hazaña que podría transformar Oriente Medio tras casi dos décadas de guerra y derramamiento de sangre.

“Hamás y otras facciones han confirmado a los mediadores su disposición a comenzar a implementar el acuerdo y pasar a la segunda fase, siempre que reciba la aprobación israelí y que Israel comience a implementar el acuerdo”, dijo un funcionario de Hamás a la Agencia France-Presse.

“Hamás insta al gobierno estadounidense a ejercer presión sobre Israel para obligarlo a cumplir el acuerdo y pasar a la segunda fase”.

Pero Netanyahu, que se enfrenta a una dura campaña de reelección este otoño y a una feroz oposición de la extrema derecha al acuerdo de paz de Gaza, ya ha dicho que Israel nunca aceptó retirarse antes de que Hamás esté completamente desarmado.

En sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto, Netanyahu afirmó el martes que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerían en sus posiciones hasta que Hamás depusiera todas sus armas.

“El presidente Trump cree —o su equipo cree— que pueden lograr que Hamás se desarme y desmilitarice Gaza”, dijo en un mensaje de vídeo.

“Nos enviaron un borrador. No lo aprobamos. No era nuestro borrador. Les enviamos nuestros comentarios”.

El borrador fue el resultado de negociaciones separadas entre la Junta de Paz, controlada por Trump, y Hamás.

La semana pasada, Trump celebró como un gran avance el hecho de que Hamás hubiera accedido a deponer las armas, y la Junta de Paz afirmó que Israel llevaría a cabo, paralelamente, una retirada gradual de gran parte de Gaza.

“Este es un paso trascendental hacia una paz y seguridad duraderas”, escribió Trump en Truth Social.

Sin embargo, los funcionarios israelíes han interpretado la respuesta de Hamás en términos radicalmente diferentes, advirtiendo que está utilizando el proceso diplomático para dilatar el proceso y asegurarse de que Israel no reanude la acción militar.

“Hamás no ha abandonado su objetivo de destruir Israel”, declaró el general de brigada Ofir Mizrahi-Rozen, jefe del Departamento de Investigación de Inteligencia Militar de las FDI, según el periódico Israel Hayom.

“Resulta evidente que Hamás está intentando que la pelota esté en nuestro tejado.”

“Se trata de una emboscada estratégica de Hamás”, añadió David Zini, jefe de la Agencia de Seguridad de Israel.

Según el plan de paz, al desarme y la retirada de las tropas le seguiría la reconstrucción del enclave.

Según una evaluación conjunta publicada en abril por las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, esa cifra se estima en 71.400 millones de dólares.