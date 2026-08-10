Trump mantiene un enfoque discreto hacia Irán, optando por ataques económicos en lugar de ataques militares

Tras amenazar la semana pasada con reanudar la campaña militar estadounidense, Trump dijo estar abierto a un enfoque menos intervencionista, dado que la economía iraní sigue desplomándose en medio de la guerra.

Donald Trump ha declarado que mantendría un enfoque discreto en la guerra contra Irán , lo que indica su disposición a permitir que las presiones económicas aplasten a Teherán en lugar de iniciar una nueva ofensiva militar.

“Lo estamos manejando con discreción”, dijo Trump a Axios . “Solo estamos negociando parcialmente con ellos. Simplemente estamos observando a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero”.

Cabe destacar que Trump no incluyó ninguna amenaza de ataques adicionales contra Irán en sus declaraciones, algo poco común después de pasar semanas advirtiendo sobre los duros golpes que sufriría la república islámica si no se sometía a sus exigencias.

La economía de Irán lleva en caída libre desde finales del año pasado, con su moneda, el rial, cayendo a mínimos históricos a medida que se dispara el precio de los productos básicos.

Los precios de los alimentos, en concreto, se han disparado desde que estalló la guerra con Estados Unidos en febrero: el pan ha subido un 140%, los productos lácteos un 116,8% y los precios de los alimentos y bebidas en general un 113,8%, según el Centro de Estadística de Irán.

Trump afirmó que los problemas económicos se han visto agravados por el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes, lo que ha dejado al régimen islámico “en muy mala situación”.

“Todo saldrá bien. Siempre sale bien. Es como una partida de ajedrez”, dijo Trump sobre la situación actual.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se refirió recientemente a la grave situación que atraviesa el país y acusó a Estados Unidos de “ejercer presión en un intento de provocar que el pueblo proteste”.

La República Islámica fue escenario de protestas masivas a principios de este año debido al fracaso de la economía, lo que desencadenó disturbios nacionales y una brutal represión por parte del régimen.

La situación actual se ha vuelto tan grave que, según se informa, algunos iraníes se han visto obligados a robar alimentos y a renunciar a la atención médica para sobrevivir.

A pesar de las presiones económicas, los sectores más intransigentes y los líderes militares de Irán han afirmado repetidamente que el país soportará las dificultades siempre y cuando pueda alcanzar sus objetivos bélicos, incluido el control del estrecho de Ormuz.

Mohammad Bagher Zolghadr, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, declaró durante el fin de semana que el estrecho solo se reabrirá una vez que Estados Unidos acepte reconocer la derrota en la guerra y levante todas las sanciones contra Teherán.