Harris advierte de deportaciones masivas y campos de detención si Trump es elegido

Harris no solo habló de inmigración durante su presentación el miércoles. También destacó los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para reducir los precios de los medicamentos con receta y sus propias propuestas para abordar la escasez de vivienda . Sus aliados han reconocido que las políticas de inmigración pueden no convencer a los votantes latinos, quienes están frustrados con la economía y los altos precios al consumo.

“ Simplemente estamos destruyendo el tejido de la vida en nuestro país ”, dijo Trump, refiriéndose a las políticas de inmigración de los demócratas. “ Y no vamos a soportarlo más. Y hay que deshacerse de esta gente. Denme una oportunidad ”.

Durante un mitin en Long Island el miércoles por la noche, Trump continuó difundiendo la falsa afirmación de que Springfield, Ohio, había sido abrumada por inmigrantes haitianos no autorizados, a pesar de que la mayoría de ellos estaban allí legalmente .

Es un reto al que se enfrenta la vicepresidenta con los votantes de todo el país. Una reciente encuesta nacional de votantes probables realizada por The New York Times y el Siena College reveló que Trump está parejo con Harris, 47 por ciento a 47 por ciento. El sondeo arrojó que el 25 por ciento de los votantes dijo que necesitaba saber más sobre Kamala Harris, mientras que solo el 10 por ciento afirmó que necesitaba saber más sobre Donald Trump.

“ El impacto inicial de todas las encuestas que he estado haciendo en las zonas de población latina es: ‘Oh, Dios mío, no es Joe Biden, y es una mujer y una mujer de color y es hija de inmigrantes’ ”, dijo Rocha.

En los últimos días, la campaña de Harris ha intentado volver a presentarla a los votantes latinos dedicando 3 millones de dólares a nuevos anuncios en la radio en español, enviando a representantes latinos a estados de tendencia electoral incierta y a funcionarios de campaña a una pelea de boxeo entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga. El presidente Joe Biden organizó un acto sobre la herencia hispana en la Casa Blanca el miércoles por la noche, en el que criticó la retórica antiinmigrante de Trump.

“El otro equipo no ve el mundo como lo vemos nosotros”, dijo Biden. “No tienen la misma actitud que nosotros. Son las personas más cerradas de mente con las que he tratado”.

Tanto demócratas como republicanos han reconocido la importancia de los votantes latinos en las elecciones de este año. Se calcula que 36.2 millones pueden votar este año, frente a los 32.3 millones de 2020, según el Pew Research Center. Pero en 2020, una encuesta de Pew encontró que los votantes latinos eran menos propensos a ser contactados por campañas u organizaciones que apoyan a los candidatos que los votantes blancos o negros.

“Solo quieren saber más de ella”, dijo Rocha de los votantes latinos, y agregó que la campaña de Harris necesitaba hacer hincapié en la publicidad digital para llegar a los votantes más jóvenes. “No vas a llegar a los votantes latinos que hablan inglés cuando diriges los anuncios a las personas blancas o a las personas negras porque no son lo mismo”.

Michael Gold colaboró con este reportaje desde Uniondale, Nueva York.

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal de la Casa Blanca y cubre la administración del presidente Joe Biden. c. 2024 The New York Times Company.

Por Zolan Kanno-Youngs, The New York Times.