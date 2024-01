Hay alrededor de 250, 000 partículas de nanoplásticos en un litro de agua embotellada, señalan científicos

New Jersey- Si bien desde hace tiempo, los científicos consideraban que había grandes cantidades de microplásticos, no obstante desconocían cuántos, así como de qué tipo eran, ahora los investigadores de las universidades de Columbia y Rutgers llevaron a cabo estos cálculos. Después de realizar un análisis de cinco muestras de tres marcas de agua embotellada, los científicos descubrieron niveles de partículas que iban de 110,000 a 400,000 por litro, siendo el promedio de alrededor de 240,000, según un estudio publicado que fue en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Estas partículas miden menos de una micra. Una micra, también denominada micrómetro, mide una millonésima parte de un metro (cerca de 25,400 micras por pulgadas). Por ejemplo, un cabello humano mide alrededor de 83 micras de espesor.

Por otra parte, en estudios anteriores se llevaron a cabo análisis de microplásticos levemente mayores, que iban desde los 5 milímetros o menos de un cuarto de pulgada, y que son visibles a simple vista, hasta una micra. En esta nueva investigación se hallaron de 10 a 100 veces más nanoplásticos que micropásticos en el agua embotellada.