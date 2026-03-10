Hegseth apunta que Rusia ‘no debería involucrarse’ en la guerra contra Irán

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dejó claro el martes que Rusia no debe intervenir en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán , un día después de que el presidente Trump hablara por teléfono con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

“Yo no estuve allí, pero los que estuvieron allí dijeron que era un llamado fuerte, que reafirmaba, con suerte, la oportunidad de algo de paz en Rusia y Ucrania , y también un reconocimiento de que en lo que respecta a este conflicto , no deberían involucrarse”, dijo Hegseth a los periodistas el martes durante una conferencia de prensa en el Pentágono.

A fines de la semana pasada, varios informes que citaban a funcionarios estadounidenses afirmaron que el Kremlin había estado alimentando a Irán con información de inteligencia sobre activos y posiciones estadounidenses, que se cree que Teherán luego utilizó para atacar los sistemas de defensa estadounidenses en Medio Oriente.

Trump dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa en el sur de Florida el lunes que si bien Putin “quiere ser útil” para poner fin a la guerra con Irán , “le dije que puede ser más útil poniendo fin a la guerra en Ucrania”.

El presidente también se jactó de que el notorio hombre fuerte del Kremlin estaba asombrado por la exhibición de poderío militar estadounidense que se estaba desarrollando en Irán .

“Hablamos de eso con el presidente Putin. Quedó muy impresionado con lo que vio”, relató Trump sobre su conversación con el líder ruso sobre la Operación Furia Épica . “Sabe, Irán tenía un ejército bastante poderoso”.

Públicamente, Putin ha expresado su solidaridad con Irán y recientemente felicitó al nuevo líder supremo del régimen, Mojtaba Khamenei , por su nombramiento, a pesar de que Trump criticó al hijo del difunto ayatolá Ali Khamenei como un “peso ligero” que no cree que “pueda vivir en paz”.

Los medios estatales iraníes han indicado que el heredero de Jamenei podría haber resultado gravemente herido en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en los que también murieron su padre, su madre y su esposa. Hegseth se negó a comentar sobre estos informes.

Irán y Rusia han sido aliados cercanos durante mucho tiempo, y Teherán ha suministrado a Moscú drones Shahed que han desatado estragos y miseria entre los civiles ucranianos desde que Rusia invadió ese país en febrero de 2022.

Aun así, Rusia se ha abstenido de tomar medidas directas y públicas contra Estados Unidos por la campaña contra Irán.

Cuando se le preguntó la semana pasada sobre los informes de que Rusia compartía inteligencia con Irán para socavar a Estados Unidos, Trump respondió: “Dirían que lo hacemos contra ellos; ¿no dirían eso?”, en referencia a la venta de armas por parte de Estados Unidos a los europeos para dárselas a Ucrania y al suministro de inteligencia a Kiev para contrarrestar la invasión sangrienta y no provocada de Moscú .

Ucrania ha tomado medidas para ayudar a Estados Unidos y a los países del Medio Oriente a combatir los ataques con aviones no tripulados iraníes , enviando expertos a la región para ayudar a defenderse de los Shahed.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también apoyó públicamente la decisión de Trump de llevar adelante la Operación Furia Épica.

La semana pasada, sin embargo, Trump criticó a Ucrania y acusó a Zelensky de ser el mayor culpable de prolongar la brutal invasión rusa a su país.

“Creo que Putin está listo para llegar a un acuerdo”, declaró Trump a Politico durante una entrevista telefónica el 5 de marzo. “[Zelenski] tiene que ponerse las pilas y cerrar un trato”.

Nada ha cambiado desde mi encuentro con él, donde le dije: ‘No tienes las cartas’. Ahora tiene aún menos cartas.