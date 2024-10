Hezbolá afirma que está listo para negociar un alto al fuego con Israel

Hezbolá dijo que ahora está listo para entablar conversaciones de alto el fuego con Israel, después de sufrir serios golpes a su liderazgo y filas en los últimos meses.

El grupo terrorista en el Líbano hizo el anuncio después de disparar más de 100 cohetes contra el estado judío horas antes.

El subsecretario general de Hezbolá, Naim Qassem, respaldó públicamente una tregua con Israel, la primera vez que el grupo terrorista propone un alto el fuego no condicionado a la guerra en Gaza.

“Apoyamos los esfuerzos políticos liderados por [el presidente del Parlamento libanés Nabih] Berri bajo el lema de lograr un alto el fuego”, dijo Qassem, según una traducción de CNN.

“Una vez que el alto el fuego esté firmemente establecido y la diplomacia pueda alcanzarlo, se discutirán todos los demás detalles y se tomarán decisiones de manera colaborativa”, añadió.

El anuncio de Qassem se produjo pocas horas después de un bombardeo masivo que envió más de 100 misiles desde el Líbano a la ciudad de Haifa, en el norte de Israel , la tercera metrópolis más grande del estado judío.

Las autoridades dijeron que una mujer de unos 70 años resultó herida por metralla en el ataque, que ocurrió apenas un día después de otro bombardeo de misiles en la ciudad que dejó a otras dos personas heridas.

Hezbolá había prometido previamente que no dejaría de atacar a Israel hasta que éste aceptara poner fin a la guerra en Gaza, y el grupo terrorista respaldado por Irán ha disparado misiles sobre la frontera casi todos los días desde el 8 de octubre.

La voluntad de Qassem de aceptar un alto el fuego se produce porque actualmente es el miembro de mayor rango del grupo terrorista después de que Israel diezmara sus filas en los últimos meses.

El jefe de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, fue asesinado el 27 de septiembre, y funcionarios de defensa israelíes revelaron el martes que su sucesor planeado, Hashem Safieddine , probablemente también murió en un ataque aéreo la semana pasada, antes de que pudiera ser elegido formalmente como reemplazo.

Además de los dos jefes, los ataques aéreos de las FDI en el sur del Líbano y Beirut han matado a más de una docena de altos funcionarios, incluidos los principales comandantes de las unidades militares de élite y de lanzamiento de misiles de Hezbolá.

El grupo terrorista también sufrió un duro golpe el mes pasado cuando sus buscapersonas y sistemas de radio fueron detonados en un presunto ataque israelí, matando a docenas de personas y dejando a miles de agentes heridos.

Los ataques terrestres de Israel en el Líbano, cuyo objetivo es destruir los depósitos de armas y la infraestructura de Hezbolá, también han afectado a las cifras del grupo terrorista.

El ejército israelí afirmó que había matado a más de 200 agentes de Hezbolá durante las redadas de la semana pasada, y que múltiples túneles e instalaciones de lanzamiento de cohetes fueron destruidos a lo largo de la frontera.

Aún no está claro si Israel aceptaría un acuerdo de alto el fuego con Hezbolá, ya que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado que las operaciones en el Líbano no terminarán hasta que se le asegure que el grupo terrorista ya no representará una amenaza activa para el norte de Israel.

Estados Unidos y Francia han instado repetidamente a ambas partes a comprometerse en una tregua por temor a que el conflicto desencadene una guerra total en Oriente Medio.