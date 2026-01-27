Histórica ola de calor marca nuevos récords con temperaturas que superan 50 °C en Australia

Internacional
/ 27 enero 2026
    Histórica ola de calor marca nuevos récords con temperaturas que superan 50 °C en Australia
    Los aficionados se formaron frente a enormes ventiladores de niebla o buscaron refugio en áreas del recinto con aire acondicionado. FOTO: AP

Al momento no se reportaron víctimas, pero las autoridades de Victoria instaron a la precaución mientras tres incendios forestales ardían fuera de control

WELLINGTON.- Mientras que la mitad del país de Estados Unidos atraviesa una tormenta invernal que ha matado a unas 34 personas, partes de Australia sufren temperaturas récord cercanas a los 50 grados Celsius (122 Fahrenheit).

Fue hace días que se informó que los incendios forestales en el estado australiano de Victoria han devastado más de 300 mil hectáreas de territorio, con tres personas desaparecidas en Longwood y 30 mil residencias sin energía eléctrica.

TE PUEDE INTERESAR: Se teme que murieron más de 300 migrantes que intentaban llegar a Italia cuando azotaba el ciclón Harry las costas

Hoy las localidades rurales de Hopetoun y Walpeup en el estado de Victoria registraron máximas preliminares de 48.9 °C (120 °F), que, de confirmarse durante la noche, superarían los récords establecidos en el día en 2009 cuando 173 personas murieron en los devastadores incendios forestales en el estado.

Melbourne, la ciudad más grande del estado, también estuvo cerca de su día más caluroso, donde las habituales multitudes que se agolpan fuera del torneo de tenis del Abierto de Australia se ahuyentaron a medida que las temperaturas se disparaban.

Los organizadores obligaron al cierre de los techos retráctiles sobre las principales arenas.

Cabe destacar que durante el partido de cuartos de final del martes entre Aryna Sabalenka e Iva Jovic —el último partido jugado bajo el sol abrasador— las jugadoras sostenían paquetes de hielo en sus cabezas y ventiladores portátiles en sus rostros durante los descansos en el juego.

Los organizadores entregaron cojines a los fotógrafos que cubren el partido para evitar lesiones relacionadas con el calor cuando se sentaban y cubrían sus cámaras con toallas para evitar que los dispositivos fallaran por el calor o se quemaran las manos.

Tras las recomendaciones de las autoridades de no salir de casa, las multitudes en el evento, que hasta ahora ha registrado días de asistencia récord, disminuyeron de 50 mil en la sesión diurna del lunes a 21 mil el martes.

Fue el pasado lunes, partes de los estados de Nueva Gales del Sur y Australia del Sur alcanzaron temperaturas récord, algunas superando los establecidos durante un verano destructivo de incendios forestales en 2019.

