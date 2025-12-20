¡Histórico!, una ingeniera parapléjica se convierte en la primera persona en silla de ruedas en viajar al espacio

TEXAS- Benthaus, quien es una ingeniera parapléjica de Alemania despegó hoy en un viaje en cohete en la misión NS-37 que le permitió hacer realidad su sueño, al dejar atrás su silla de ruedas para así flotar en el espacio mientras observaba la Tierra desde lo alto.

Tras resultar gravemente herida en un accidente de bicicleta de montaña hace siete años, Benthaus logró esta hazaña gracias a la compañía Blue Origin de Jeff Bezos.

TE PUEDE INTERESAR:

La ingeniera alamana fue acompañada por un ejecutivo retirado de SpaceX, que también nació en Alemania, Hans Koenigsmann, quien ayudó a organizar este vuelo espacial y, junto con Blue Origin, auspició su viaje. No se dio a conocer el costo los precios de sus boletos.

”Fue la experiencia más genial”, expresó Benthaus poco tiempo después de aterrizar.

UN HECHO HISTÓRICO DE 10 MINUTOS

Para este vuelo espacial en la cápsula New Shepard que duró 10 minutos Blue Origin hizo unos pocos ajustes para acomodar a Benthaus, detalló la compañía; esto fue posible gracias a que la cápsula New Shepard fue diseñada tomando en cuenta la accesibilidad, “haciéndola más accesible para un rango más amplio de personas que los vuelos espaciales tradicionales”, explicó Jake Mills de Blue Origin, quien es un ingeniero que entrenó a la tripulación y los asistió el día del lanzamiento.