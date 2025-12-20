¡Histórico!, una ingeniera parapléjica se convierte en la primera persona en silla de ruedas en viajar al espacio

Internacional
/ 20 diciembre 2025
    ¡Histórico!, una ingeniera parapléjica se convierte en la primera persona en silla de ruedas en viajar al espacio
    Michaela Benthaus, ingeniera alemana quien se convirtió en la primera usuaria de silla de ruedas en el espacio en la base de lanzamiento de cohetes de Blue Origin en Van Horn, Texas. Foto: AP/Blue Origin

Para este vuelo espacial en la cápsula New Shepard que duró 10 minutos Blue Origin hizo unos pocos ajustes para acomodar a Michaela Benthaus

TEXAS- Benthaus, quien es una ingeniera parapléjica de Alemania despegó hoy en un viaje en cohete en la misión NS-37 que le permitió hacer realidad su sueño, al dejar atrás su silla de ruedas para así flotar en el espacio mientras observaba la Tierra desde lo alto.

Tras resultar gravemente herida en un accidente de bicicleta de montaña hace siete años, Benthaus logró esta hazaña gracias a la compañía Blue Origin de Jeff Bezos.

TE PUEDE INTERESAR:

La ingeniera alamana fue acompañada por un ejecutivo retirado de SpaceX, que también nació en Alemania, Hans Koenigsmann, quien ayudó a organizar este vuelo espacial y, junto con Blue Origin, auspició su viaje. No se dio a conocer el costo los precios de sus boletos.

”Fue la experiencia más genial”, expresó Benthaus poco tiempo después de aterrizar.

UN HECHO HISTÓRICO DE 10 MINUTOS

Para este vuelo espacial en la cápsula New Shepard que duró 10 minutos Blue Origin hizo unos pocos ajustes para acomodar a Benthaus, detalló la compañía; esto fue posible gracias a que la cápsula New Shepard fue diseñada tomando en cuenta la accesibilidad, “haciéndola más accesible para un rango más amplio de personas que los vuelos espaciales tradicionales”, explicó Jake Mills de Blue Origin, quien es un ingeniero que entrenó a la tripulación y los asistió el día del lanzamiento.

$!Michaela Benthaus habla con su compañero de tripulación Hans Koenigsmann, ejecutivo jubilado de SpaceX que ayudó a organizar y patrocinar su vuelo.
Michaela Benthaus habla con su compañero de tripulación Hans Koenigsmann, ejecutivo jubilado de SpaceX que ayudó a organizar y patrocinar su vuelo. Foto: AP/Blue Origin

Con el propósito de Benthaus fuera capaz de deslizarse entre la escotilla de la cápsula y su asiento, Blue Origin añadió una tabla de transferencia para pacientes.

Además, el equipo de recuperación contaba con una alfombra para colocarla en el suelo del desierto de Texas después de que la cápsula aterrizara, con lo que se le proporcionó acceso inmediato a su silla de ruedas, que la ingeniera alemana había dejado atrás al despegar.

Benthaus, de 33 años, quien es parte del programa de formación de graduados de la Agencia Espacial Europea en Holanda.

$!Michaela Benthaus posa tras el aterrizaje de la cápsula de Blue Origin en el oeste de Texas.
Michaela Benthaus posa tras el aterrizaje de la cápsula de Blue Origin en el oeste de Texas. Foto: AP/Blue Origin

”Nunca pensé realmente que ir en un vuelo espacial sería una opción real para mí porque incluso siendo una persona súper saludable, es tan competitivo, ¿verdad?” explicó la ingeniera alemana a la Agencia de de Noticias The Associated Press antes del vuelo.

“No hay historia de personas con discapacidades volando al espacio”, añadió Benthaus, qien prosiguió diciendo que ”uno nunca debe renunciar a sus sueños, ¿verdad?”.

”Realmente espero que se esté abriendo para personas como yo, como espero ser solo el comienzo”, concluyó Benthaus.

Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press.

Temas


Ingeniería
Mujeres
viaje espacial

Localizaciones


Texas

Personajes


Jeff Bezos

Organizaciones


SpaceX

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno Federal sostuvo que, por primera vez en la historia estadística reciente, el porcentaje de personas en clase media es mayor al de la población en situación de pobreza.

Banco Mundial registra salto histórico de clase media en México; supera a pobreza
Un juez federal en Nuevo León ordenó a la FGR restituir el criterio de oportunidad a favor de Rocha Cantú.

Juez restituye inmunidad a dueño de Miss Universo, pero no evita su captura
La fusión permitirá negociaciones en bloque con fabricantes y a su vez, beneficiar su oferta para el público.

Viva y Volaris buscan reducir 35% de costos tras fusión como “Grupo Más Vuelos”
Pasajeros grabaron el momento, permanecieron dentro del avión por varias ocho horas.

Piloto de Magnicharters retiene avión de Cancún a CDMX; denuncia falta de pago
Buscan fortalecer los canales de denuncia del delito y eficientar la atención de todos los casos reportados.

Coahuila: Ante alza sin freno, crea Fiscalía unidad local para combatir la extorsión
La fusión entre Volaris y Viva Aerobus, que opera en la terminal de Saltillo, busca consolidar su presencia y reducir costos de operaciones.

Descartan impacto inmediato en Aeropuerto de Saltillo ante fusión entre Volaris y Viva Aerobus
El conglomerado empresarial mantiene créditos fiscales por 51 mil millones de pesos.

SAT señala adeudo de 51 mil mdp a Grupo Salinas; empresario pide aclaración por escrito

La defensa de Genaro García Luna apeló la sentencia en su contra del ex secretario de Seguridad este viernes, que marcaba el vencimiento de la última prórroga concedida al exfuncionario.

Defensa de García Luna apela fallo en Corte de NY; acusan juicio ‘irremediablemente contaminado’