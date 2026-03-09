Colapsa edificio en demolición en CDMX; reportan 3 personas atrapadas, una más fue rescatada

Cuerpos de emergencia se movilizaron este lunes en las imediaciones de la estación Metro San Antonio Abad en la Ciudad de México, luego que colapsó la estructura dentro de un edificio que se encontraba en proceso de demolición, accidente que dejó varias personas lesionadas y otros atrapados entre los escombros. Los hecho ocurren sobre la Calzada de Tlalpan y Lorenzo Boturini, en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se acuerdo a medios de comunicación trabajadores y vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar un fuerte estruendo proveniente del inmueble en obra.

En el lugar se mantiene trabajando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), bomberos y personal de Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la zona está acordonada para facilitar las maniobras de remoción de escobros y la búsqueda de sobrevivientes. TE PUEDE INTERESAR: Comienza blindaje del Zócalo de la Ciudad de México para la marcha del 8M SSC CDMX contabilizó de forma preliminar a cuatro personas atrapadas debido al colapso no controlado del inmueble: “Personal de la SSC se encuentra en un edificio en proceso de demolición localizado sobre la calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, de la alcaldía Cuauhtémoc, debido a un colapso no controlado donde, al parecer, hay cuatro personas atrapadas. Cabe señalar que este inmueble está cercano al edificio sede de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y, en el sitio, ya se encuentran los servicios de emergencia del Gobierno de la Ciudad de México”.

Mientras que la SGIRPC de la CDMX indicó que equipos de emergencia se encuentra atendiendo el colapso; señalaron que la avenida aledaña se encuentra bloqueada a la circulación de automóviles como medida preventiva, por lo que llaman a tomar vías alternas y permitir el paso de vehículos oficiales.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se encuentra en el lugar para encabezar trabajos de emergencia y explicó que se trata de un inmueble privado; en el lugar se ha rescatado a una persona lesionada y fue trasladado al hospital Rubén Leñero. Además, señaló que por este incidente no se espera que se suspendan las obras en la calzada ni se prevé el cierre en la estación del Metro. TE PUEDE INTERESAR: Caen cinco ligados a robos de relojes de lujo en el AICM; también aseguran droga y efectivo

RESCATAN A UNA PERSONA, TRABAJA POR TRES MÁS En seguimiento del caso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se había rescatadoa a una persona de las cuatro atrapadas en los escombros, quien fue trasladada para su atención médica, medios señalan que se trataría del Hospital Rubén Leñero; mientras que continúan con los trabajos para recuperar a las tres personas más. Así que, como medida de seguridad, 57 personas en inmuebles aledaños fueron desalojadas por el incidentes

Clara Brugada afirmó en un video que el edificio se encontraba en trabajos de demolición, tras haber sufrido daño durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, por lo que consideraba como una zona de riesgo.

