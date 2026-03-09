Investigan como ‘terrorismo relacionado con el Estado Islámico’ el ataque fallido en Nueva York

Internacional
/ 9 marzo 2026
    Investigan como ‘terrorismo relacionado con el Estado Islámico’ el ataque fallido en Nueva York
    Se determinó que uno de los artefactos lanzados frente a Gracie Mansion contenía la sustancia ‘triperóxido de triacetona, conocida como TATP’, un explosivo casero ‘peligroso y altamente volátil’ ESPECIAL.

Dos personas están detenidas por su presunta participación en el enfrentamiento, pero no han sido acusadas formalmente

NUEVA YORK.- Luego de que se lanzara un artefacto explosivo improvisado frente a Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el FBI inforaron que los hechos se están investigando como un acto de “terrorismo relacionado con el Estado Islámico (EI)”

De acuerdo a la comisionada de policía, Jessica S. Tisch los resultados de las pruebas preliminares determinaron que estos no eran artefactos de broma ni bombas de humo.

TE PUEDE INTERESAR: Un incendio en Glasgow cierra la estación de tren más concurrida de Escocia

“Eran artefactos explosivos improvisados que podrían haber causado lesiones graves o la muerte”, afirmó la comisionada.

Aunque señalaron que aún los resultado de la investigación se darán más delante, hasta el momento los hechos no están relacionados con “ninguna información que conecte esta investigación con lo que está sucediendo en el extranjero en Irán”.

Los hechos ocurrieron el sábado durante una tensa jornada en la que coincidieron la protesta antimusulmana liderada por el agitador de extrema derecha Jake Lang y una contra protesta en apoyo a la comunidad islámica, coincidiendo con el mes sagrado del Ramadán.

Por su parte Mamdani dijo hoy que ni él ni su esposa, Rama Duwaji, estaban en la residencia cuando ocurrió el ataque, al mismo tiempo que resaltó el trabajo de la Policía por enfrentar “una situación caótica que muy rápidamente podría haberse vuelto mucho más peligrosa”.

“El jefe del NYPD, Aaron Edwards, y el sargento Luis Navarro corrieron hacia el peligro para que otros pudieran correr hacia la seguridad”, relató Mamdani en una conferencia de prensa en la que dichos oficiales también estaban presentes.

En lo referente a la marcha antimusulmana, Mamdani la describió como una “vil protesta arraigada en la supremacía blanca titulada”.

Temas


Ataques
Bombas
Terrorismo

Localizaciones


Estados Unidos

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Bajo el cobijo de Sheinbaum

