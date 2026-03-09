Investigan como ‘terrorismo relacionado con el Estado Islámico’ el ataque fallido en Nueva York

NUEVA YORK.- Luego de que se lanzara un artefacto explosivo improvisado frente a Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el FBI inforaron que los hechos se están investigando como un acto de “terrorismo relacionado con el Estado Islámico (EI)”

De acuerdo a la comisionada de policía, Jessica S. Tisch los resultados de las pruebas preliminares determinaron que estos no eran artefactos de broma ni bombas de humo.

“Eran artefactos explosivos improvisados que podrían haber causado lesiones graves o la muerte”, afirmó la comisionada.

Aunque señalaron que aún los resultado de la investigación se darán más delante, hasta el momento los hechos no están relacionados con “ninguna información que conecte esta investigación con lo que está sucediendo en el extranjero en Irán”.

Los hechos ocurrieron el sábado durante una tensa jornada en la que coincidieron la protesta antimusulmana liderada por el agitador de extrema derecha Jake Lang y una contra protesta en apoyo a la comunidad islámica, coincidiendo con el mes sagrado del Ramadán.

Por su parte Mamdani dijo hoy que ni él ni su esposa, Rama Duwaji, estaban en la residencia cuando ocurrió el ataque, al mismo tiempo que resaltó el trabajo de la Policía por enfrentar “una situación caótica que muy rápidamente podría haberse vuelto mucho más peligrosa”.

“El jefe del NYPD, Aaron Edwards, y el sargento Luis Navarro corrieron hacia el peligro para que otros pudieran correr hacia la seguridad”, relató Mamdani en una conferencia de prensa en la que dichos oficiales también estaban presentes.

En lo referente a la marcha antimusulmana, Mamdani la describió como una “vil protesta arraigada en la supremacía blanca titulada”.