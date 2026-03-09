Daniel Noboa arremete contra críticas de ‘El escudo de las Américas’ de Trump

El 9 de marzo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respondió contra las críticas y supuestas especulaciones que los medios han hecho sobre la cumbre de ‘El escudo de las Américas'.

Dicha cumbre es una agrupación de naciones latinoamericanas, organizada y dirigida por la administración de Trump, de los Estados Unidos. El objetivo principal de esta colisión de naciones es confrontar, de manera coordinada, al crimen organizado. Entre los esfuerzos destacados para luchar contra el narcotráfico, se declaró que Estados Unidos utilizará fuerzas armadas para intervenir en territorios latinos, tanto de Centroamérica, el Caribe como de Sudamérica.

TE PUEDE INTERESAR: Ecuador y Estados Unidos inician operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo

La estrategia militar ha sido criticada como un acto de imperialismo o de intervencionismo, por parte de los Estados Unidos, pero uno de los presidentes adjuntos a la cumbre, Daniel Noboa, explicó que es una ‘alianza por seguridad: es una alianza contra el narcotráfico, contra el terrorismo, es una alianza contra la minería ilegal, contra la corrupción política también’.

En sus declaraciones, el presidente de Ecuador aseguró que no es una asimilación ‘ideológica’.

A sus declaraciones agregó que ‘entonces, más que un tinte ideológico, un bando ideológico, es en temas que hoy en día son de preocupación en todos nuestros países....todo está conectado: narcotráfico está conectado con la minería ilegal, ahí lavan el dinero y la corrupción política protege en algunos casos a narcotraficantes y a mineros ilegales, entonces, no se puede atacar el uno sin atacar el otro. Tenemos que atacar en conjunto’.

Actualmente, los países convocados para participar en el ‘Escudo de las Américas’ son: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.