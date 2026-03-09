Daniel Noboa arremete contra críticas de ‘El escudo de las Américas’ de Trump

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 9 marzo 2026
    Daniel Noboa arremete contra críticas de ‘El escudo de las Américas’ de Trump
    El gobierno de Ecuador es uno de los principales simpatizantes de ‘El Escudo de las Américas’ de Trump Vanguardia

El Comando Sur de los Estados Unidos inició operaciones militares contra el crimen organizado en Ecuador

El 9 de marzo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respondió contra las críticas y supuestas especulaciones que los medios han hecho sobre la cumbre de ‘El escudo de las Américas'.

Dicha cumbre es una agrupación de naciones latinoamericanas, organizada y dirigida por la administración de Trump, de los Estados Unidos. El objetivo principal de esta colisión de naciones es confrontar, de manera coordinada, al crimen organizado. Entre los esfuerzos destacados para luchar contra el narcotráfico, se declaró que Estados Unidos utilizará fuerzas armadas para intervenir en territorios latinos, tanto de Centroamérica, el Caribe como de Sudamérica.

TE PUEDE INTERESAR: Ecuador y Estados Unidos inician operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo

La estrategia militar ha sido criticada como un acto de imperialismo o de intervencionismo, por parte de los Estados Unidos, pero uno de los presidentes adjuntos a la cumbre, Daniel Noboa, explicó que es una ‘alianza por seguridad: es una alianza contra el narcotráfico, contra el terrorismo, es una alianza contra la minería ilegal, contra la corrupción política también’.

En sus declaraciones, el presidente de Ecuador aseguró que no es una asimilación ‘ideológica’.

A sus declaraciones agregó que ‘entonces, más que un tinte ideológico, un bando ideológico, es en temas que hoy en día son de preocupación en todos nuestros países....todo está conectado: narcotráfico está conectado con la minería ilegal, ahí lavan el dinero y la corrupción política protege en algunos casos a narcotraficantes y a mineros ilegales, entonces, no se puede atacar el uno sin atacar el otro. Tenemos que atacar en conjunto’.

Actualmente, los países convocados para participar en el ‘Escudo de las Américas’ son: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

El Comando Sur de los Estados Unidos ya inició operaciones militares, presenciales, en el territorio ecuatoriano, para combatir el crimen organizado. Ante tal operativo, tanto el presidente Daniel Noboa como el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo Rendón, celebraron los esfuerzos coordinados entre las dos naciones contra el narcoterrorismo.

TE PUEDE INTERESAR: Trump: México es ‘el epicentro de la violencia’ de los cárteles

Se destacó la ausencia de países como México, Brasil, Guatemala, Perú y Colombia.

Por su parte, la administración de Claudia Sheinbaum en México ha negado las insistencias de Donald Trump por utilizar operativos estadounidenses, dentro de México, para combatir a los cárteles.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alianza
Crimen Organizado
Narcotráfico

Localizaciones


Ecuador
Estados Unidos
Latinoamérica

Personajes


Donald Trump
Daniel Noboa

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El 16 de marzo, México tendrá una primera negociación del T-MEC con EU y en mayo con Canadá.

Arrojan consultas de T-MEC respaldo de 84% y alertas por aranceles y reglas de origen
Durante su conferencia matutina también sostuvo que el feminismo no es compatible con la ideología de derecha, al considerar que este movimiento se basa en la defensa de los derechos y la igualdad social.

‘Marchas de 8M en México fueron mayoritariamente pacíficas’; feminismo no es compatible con la derecha, afirma Sheinbaum
Cuerpos de emergencia se movilizaron este lunes en las imediaciones de la estación Metro San Antonio Abad en la Ciudad de México.

Colapsa edificio en demolición en CDMX; reportan 3 personas atrapadas, una más fue rescatada
Durante la manifestación del Día Internacional de la Mujer, un hombre que se integró a las marchas en Tlaxcala fue confrontado y exhibido por una mujer como deudor alimentario.

Hombre que acudió a la marcha del 8M de Tlaxcala fue exhibido y expulsado por deudor alimentario
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles
Originalmente Trump estimó que el conflicto con Irán se extendería de cuatro a cinco semanas.

Ve Donald Trump ‘prácticamente terminada’ guerra con Irán: ‘No tienen armada ni comunicaciones’
Se determinó que uno de los artefactos lanzados frente a Gracie Mansion contenía la sustancia ‘triperóxido de triacetona, conocida como TATP’, un explosivo casero ‘peligroso y altamente volátil’

Investigan como ‘terrorismo relacionado con el Estado Islámico’ el ataque fallido en Nueva York
Bajo el cobijo de Sheinbaum

Bajo el cobijo de Sheinbaum