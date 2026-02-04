Hombre acusado de intentar asesinar a Trump fue condenado a cadena perpetua

MIAMI.- Ryan Routh fue sentenciado a cadena perpetua por tratar de matar a Donald Trump en el año 2024 en un campo de golf en Florida. Por su parte de la defensa de Routh, Martin Roth, avisó que apelará la condena, que también incluye 84 meses adicionales en prisión además de la cadena perpetua. La sentencia fue emitida por la jueza Aileen M. Cannon, del Distrito Sur de Florida, en Fort Pierce. TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk llama ‘tirano’ a Pedro Sánchez por su plan de prohibir a menores el uso de redes sociales

“Pienso que la jueza podría haber aplicado, equivocadamente, un agravante por el crimen federal de terrorismo, y ese será, probablemente, el principal tema en la apelación. Voy a presentar una apelación”, declaró el defensor a los medios tras el fallo.