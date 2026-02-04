Hombre acusado de intentar asesinar a Trump fue condenado a cadena perpetua
La defensa no está de acuerdo con el agravante de terrorismo y porque el acusado tiene ya 60 años de edad, por lo que apelará la sentencia
MIAMI.- Ryan Routh fue sentenciado a cadena perpetua por tratar de matar a Donald Trump en el año 2024 en un campo de golf en Florida.
Por su parte de la defensa de Routh, Martin Roth, avisó que apelará la condena, que también incluye 84 meses adicionales en prisión además de la cadena perpetua.
La sentencia fue emitida por la jueza Aileen M. Cannon, del Distrito Sur de Florida, en Fort Pierce.
Fue en el mes de septiembre pasado que Routh fue declarado culpable de cinco cargos en su intento de asesinar a Trump, lo que incluye también poseer un arma de fuego para cometer un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con un número de serie borrado.
Routh, un trabajador de la construcción de Carolina del Norte, quedó detenido el 15 de septiembre, esto dos meses antes de las elecciones presidenciales, en un campo de golf de Florida propiedad de Trump.
De acuerdo a los hechos fue em éste en el que un agente del Servicio Secreto lo descubrió con un rifle semiautomático detrás de unos arbustos.
Routh se defendió a sí mismo durante el juicio en el que aseguró que no cometió un crimen porque no tenía la intención de matar a nadie, e hizo referencias a personajes como Hitler.
Este caso se trató de un segundo intento de asesinato de Trump cuando era candidato, pues en julio de 2024 sobrevivió a disparos en un mitin en Butler, Pensilvania, donde las autoridades abatieron al atacante.