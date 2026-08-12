Hombre mata a una mujer y a su hijo en una guardería de Minnesota antes de quitarse la vida

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    Hombre mata a una mujer y a su hijo en una guardería de Minnesota antes de quitarse la vida
    Tras los hechos, elementos de la policía, alinearon sus vehículos en la calle, por lo demás tranquila. AP.

Las autoridades indicaron que otros seis niños estaban en la guardería Brown Bear Childcare y ninguno resultó herido

HOPKINS.-Luego de asesinar a una mujer y el hijo de ambos, un hombre decidió terminar con su vida, esto en hechos ocurridos el miércoles en una guardería de Minnesota.

Según las autoridades en Hopkins, un suburbio de Minneapolis, fue un padre de familia quien llamó a la policía después de presenciar el ataque al llegar para dejar a un niño.

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“No hay peor escenario que este, en el que dejas a tu hijo en algún lugar que crees que es seguro, y recibes esa llamada telefónica”, declaró el jefe de policía de Hopkins, Brent Johnson.

Hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas, así como la forma en que ocurrieron los hechos.

De acuerdo Johnson hasta el momento no se sabe cuál era la relación entre los dos adultos que eran propietarios de la guardería.

Amanda Marx, una enfermera que vive al otro lado de la calle, dijo que no se dio cuenta de que algo andaba mal hasta que notó a la policía tratando de derribar la puerta de la guardería.

Relató que los agentes se movieron detrás de la casa antes de reaparecer y pedir cinta para acordonar la escena del crimen. Más tarde, varios niños pequeños salieron —uno de ellos cargado por un agente.

Los registros muestran que la guardería tiene licencia desde 2019 y tiene capacidad para 10 niños. Inspecciones en 2023, 2024 y 2025 determinaron que cumplía con los estándares.

Johnson indicó que los asesinatos en Hopkins son “inusuales” y que los policías quedaron conmocionados por lo que vieron.

“Se lo vi en las caras, que este iba a ser uno de esos episodios que recordarán toda su carrera, quizás toda la vida”, expresó Johnson.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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