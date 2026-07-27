Hombres venezolanos demandan a las compañías aéreas que los trasladaron a una cárcel salvadoreña

Una demanda presentada esta semana ante un tribunal federal en Washington D.C. acusa a las empresas CSI Aviation y GlobalX de violar los derechos civiles de los venezolanos, detención ilegal, infligir intencionalmente angustia emocional, negligencia y otras violaciones, por su papel en el vuelo de los tres aviones que transportaron a los hombres a El Salvador.

Los hombres venezolanos que el año pasado fueron enviados por la administración Trump a una tristemente célebre prisión por terrorismo en El Salvador están demandando a las compañías aéreas estadounidenses que los transportaron hasta allí.

Según la demanda , CSI y GlobalX “hicieron todo lo posible” para llevar a cabo los “vuelos de extradición” a El Salvador , “en colaboración con el gobierno estadounidense, en flagrante violación de la legislación estadounidense e internacional”.

El año pasado, en marzo, la administración Trump expulsó a El Salvador a más de 230 hombres venezolanos que se encontraban bajo custodia de inmigración estadounidense, donde fueron detenidos durante cuatro meses en una prisión de máxima seguridad para terroristas y torturados .

La demanda acusa a CSI y a GlobalX de transportar deliberadamente a los hombres a El Salvador, a pesar de que un juez federal ordenó el regreso de los vuelos y a pesar de saber que probablemente serían torturados dentro del Centro de Confinamiento para Terroristas del país (conocido como “Cecot” por sus siglas en español).

Sin la complicidad de CSI y GlobalX, “ni los demandantes ni la clase habrían sido indemnizados por CECOT”, según consta en la demanda.

La demanda fue presentada el 17 de julio por un equipo de abogados de derechos humanos. Se trata de uno de los intentos más recientes de grupos de derechos humanos para exigir responsabilidades a contratistas privados por su papel en los presuntos abusos derivados de la agresiva represión antiinmigrante del gobierno.

“Es posible que muchas personas desconozcan hasta qué punto las empresas privadas están implicadas en las violaciones de derechos humanos que se producen bajo la administración Trump a través de los esquemas de detención y deportación ilegal que se están llevando a cabo”, declaró Anthony Enriquez, vicepresidente de defensa y litigios del Centro Kennedy de Derechos Humanos. Enriquez es uno de los abogados que representan a los hombres venezolanos.

CSI y GlobalX, contratadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), han “obtenido beneficios económicos sin precedentes gracias a este plan”, mientras que los venezolanos “siguen sufriendo un grave sufrimiento emocional a causa de la humillación, el terror y la crueldad que padecieron”, según afirma la demanda.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a las alegaciones específicas de la demanda y remitió todas las preguntas al gobierno salvadoreño. CSI y GlobalX no respondieron a la solicitud detallada de comentarios antes de la publicación.

El gobierno salvadoreño no hace esfuerzos por refutar públicamente las acusaciones de trato brutal dentro de Cecot. Se invita a personas influyentes en línea a grabar videos sobre las duras condiciones.

CSI Aviation Inc. está constituida en Texas y GlobalX tiene su sede en Florida; ambas compañías desempeñaron un papel importante en la campaña de deportación masiva del gobierno. La demanda alega que el gobierno de EE. UU. contrató a estas empresas estadounidenses para operar los vuelos de deportación con destino a El Salvador.

Según la demanda, CSI ha ayudado a gestionar “casi todos” los vuelos de deportación mediante un contrato multimillonario con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ), la principal agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encargada de las deportaciones. La demanda añade que CSI es el principal beneficiario de los contratos de ICE, con ingresos totales de ICE en 2025 que ascendieron a 1230 millones de dólares.

Según la demanda, para los tres vuelos a El Salvador, CSI subcontrató a GlobalX, actuando CSI como “intermediario” entre ICE y GlobalX.

El 15 de marzo del año pasado, Donald Trump se extralimitó en sus funciones al invocar la Ley de Extranjeros Enemigos como estrategia para expulsar a cientos de inmigrantes venezolanos de Estados Unidos. El presidente estadounidense acusó al gobierno venezolano, entonces dirigido por Nicolás Maduro , quien ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos, de instruir a miembros del grupo criminal sudamericano Tren de Aragua para que “invadieran” Estados Unidos.

Tras invocar la Ley de Extranjeros Enemigos, el gobierno estadounidense detuvo a 252 hombres venezolanos y salvadoreños bajo custodia del ICE y los expulsó a El Salvador. Esto ocurrió después de que Estados Unidos y El Salvador alcanzaran un acuerdo controvertido y poco transparente , en el que Estados Unidos pagaría millones de dólares a El Salvador para que este último detuviera a los deportados estadounidenses en Cecot. El gobierno nunca demostró, ni ha demostrado aún, que los venezolanos fueran miembros del Tren de Aragua.

Según la demanda, el mismo día en que se invocó la Ley de Extranjeros Enemigos, GlobalX, “actuando a instancias de CSI”, posicionó tres aviones en un aeropuerto de Texas en preparación para la expulsión.

Tras el despegue de los vuelos con destino a Centroamérica, un juez federal en Washington D.C. ordenó su regreso a Estados Unidos. La administración y las aerolíneas ignoraron la orden judicial y finalmente llegaron a El Salvador.

“A pesar de saber que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador era un centro de detención clandestino tristemente célebre, del que ningún detenido había salido con vida, los demandados hicieron todo lo posible por trasladar allí a los demandantes y a los miembros del grupo, en connivencia con el gobierno estadounidense, en flagrante violación del derecho estadounidense e internacional”, reza la demanda. “Los demandados eludieron o ignoraron la supervisión judicial y el riesgo previsible de tortura, y lograron entregar a los demandantes y al grupo a El Salvador para su encarcelamiento en el CECOT”.

El verdadero horror comenzó para los hombres al aterrizar en El Salvador, donde muchos creían que al menos habían llegado a su hogar en Venezuela. Las fuerzas de seguridad salvadoreñas abordaron los aviones, golpearon a los deportados, según relataron muchos posteriormente , y los transportaron a Cecot.

Según un informe de Human Rights Watch de noviembre de 2025, los hombres fueron “sometidos a lo que equivale a detención arbitraria y desaparición forzada según el derecho internacional de los derechos humanos”.

El informe y la demanda de Human Rights Watch también detallan las brutales condiciones y la tortura dentro de Cecot, acusando a los guardias de golpear, rociar con gas pimienta, disparar balas de goma y agredir sexualmente a los detenidos.

Legisladores, familiares y ciudadanos protestaron contra la detención de los inmigrantes en Cecot. Los informes periodísticos revelaron la identidad de algunos de los hombres, demostrando que algunos fueron acusados falsamente de pertenecer a pandillas.

Cuatro meses después, en julio de 2025, el grupo de venezolanos regresó a su país tras un intercambio de prisioneros entre los tres países. Se presume que el grupo de salvadoreños, también enviados a Cecot en esos vuelos, aún permanecen detenidos allí. Hasta la fecha, el gobierno estadounidense no ha publicado la lista completa de los deportados enviados a Cecot.

Según la demanda, los hombres venezolanos siguen sufriendo secuelas a largo plazo en su salud física y mental . Los tres demandantes principales padecen dolores de cabeza diarios, dificultad para dormir y angustia emocional a raíz de la experiencia.

La demanda afirma que CSI y GlobalX “han obtenido beneficios financieros sin precedentes gracias a este plan y a su relación con la Administración”, mientras que los venezolanos “siguen sufriendo un grave sufrimiento emocional a causa de la humillación, el terror y la crueldad que padecieron”.

Las empresas aún no han respondido a la demanda. El juez federal James Boasberg, quien preside el caso original de deportación de Cecot, supervisará el proceso judicial y determinará si todos los venezolanos pueden presentar una demanda.