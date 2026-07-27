Los líderes iraníes se enfrentan entre sí mientras los sectores más intransigentes presionan para que se extienda el conflicto

Con el Líder Supremo Mojtaba Khamenei fuera de la vista pública, no queda nadie que obligue a las facciones rivales a volver a la normalidad, lo que significa que el futuro del conflicto podría decidirse ahora por una lucha de poder en Teherán, y no por Washington.

Los líderes iraníes se están peleando entre sí casi tanto como luchan contra Occidente, y algunos políticos de alto rango se esfuerzan por salvar las conversaciones con Estados Unidos mientras el poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se involucra en la guerra reanudada, según informaron fuentes regionales.

La creciente división ha puesto al descubierto lo que las fuentes describen como dos centros de poder rivales dentro de Teherán: líderes civiles que intentan preservar una vía diplomática frágil y militares de línea dura decididos a mantener la presión mediante la confrontación.

Según las fuentes, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, desean mantener vivo el diálogo con Estados Unidos e impedir que los combates se conviertan en otra guerra regional a gran escala.

Pero su autoridad se ha ido erosionando progresivamente, según declaró a The Post una fuente regional familiarizada con la dinámica interna de Irán.

“Pueden firmar [acuerdos], pero no pueden impedir que la Guardia Revolucionaria actúe ni que el parlamento legisle al margen de ellos”, dijo la persona.

En lugar de ganar batallas políticas internas, la Guardia Revolucionaria ha creado cada vez más “hechos reales sobre el terreno” mediante acciones militares, según la fuente, mientras que los legisladores de línea dura proceden posteriormente a consagrar esas acciones en la ley.

Los intransigentes no necesitan ganar debates internos», dijo la fuente. «Crean hechos consumados... y consiguen que el parlamento los legalice a posteriori».

“El cambio es real; ahora se está convirtiendo en ley, lo cual es mucho más difícil de revertir.”

Esa distinción —entre los políticos que hablan públicamente sobre diplomacia y el aparato de seguridad que toma decisiones en el campo de batalla— es clave, según Behnam Ben Taleblu, director sénior del Programa para Irán de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

«Sí, hay políticos que de vez en cuando se pronuncian, incluso el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, sobre el diálogo», declaró Taleblu. «Pero quienes llevan las riendas, quienes tienen el dedo en el gatillo, quienes toman algunas de las decisiones más importantes, siguen hablando y actuando como si la escalada fuera lo que garantizara su supervivencia, no el diálogo».

i bien Teherán históricamente ha equilibrado la diplomacia y la presión militar simultáneamente, Taleblu afirmó que los acontecimientos recientes sugieren que el régimen está apostando cada vez más por la confrontación.

“Es evidente que existe una división en Irán”, afirmó. “Pero debemos asegurarnos de que, al analizar esa división, prestemos atención a quién y qué importa, y parece que quienes importan están redoblando sus esfuerzos para intensificar la escalada”.

La creciente división se ha hecho cada vez más evidente en las últimas semanas, según la fuente.

Según la fuente, durante las ceremonias fúnebres del ayatolá Ali Khamenei, las primeras filas estaban ocupadas por miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica en lugar de funcionarios civiles, lo que subraya la creciente influencia de los militares .

Además, varios discursos televisados de la cúpula política iraní han sido parcialmente editados antes de su emisión en lugar de transmitirse en directo, lo que plantea más interrogantes sobre quién controla la comunicación pública del país, añadió la fuente.

Pero la Guardia Revolucionaria tiene sus garras en casi todas las instituciones de Teherán, y el parlamento iraní también está tomando medidas para socavar la vía diplomática.

Los legisladores respaldaron una medida con aproximadamente 180 de los 290 miembros de la cámara que declaraba prácticamente muerto el Memorando de Entendimiento de Islamabad, al tiempo que impulsaban por separado una legislación presentada por el legislador Ebrahim Azizi titulada “Acción Estratégica para la Seguridad y el Progreso Sostenible del Estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico”.

Taleblu argumentó que el régimen parece convencido de que la guerra aún les beneficia a pesar de sufrir grandes pérdidas militares.

«Creen que existen obstáculos reales para la escalada por parte de Trump, y que dicha escalada reportaría beneficios reales», afirmó. «Ellos fueron quienes violaron el memorando de entendimiento. Ellos son quienes creen que cada vez que Estados Unidos responde, tienen derecho a responder».

Esa división se hizo cada vez más evidente el martes, cuando importantes figuras políticas iraníes acudieron a Pakistán, país mediador, en un intento por mantener abiertos los canales diplomáticos.

“Quieren mediación”, declaró una fuente regional a The Post, añadiendo que el liderazgo civil podría volverse más poderoso ahora que “la Guardia Revolucionaria sabe que ya no obtendrá armas de ningún otro mercado ”.

Normalmente, se esperaría que el Líder Supremo Mojtaba Khamenei resolviera una disputa interna de este tipo, pero no se le ha visto en público desde el atentado del 28 de febrero que mató a su padre y lo llevó al poder, apareciendo solo a través de declaraciones escritas en lugar de discursos, apariciones televisadas o incluso funerales familiares.

“Creo que si alguna vez sale de su escondite, o si se demuestra que realmente existe, podría movilizar a algunas de las facciones de la República Islámica simplemente por el hecho de haber sobrevivido contra todo pronóstico”, dijo Taleblu.

“Dicho esto, el hecho de que no haya asistido al funeral de su padre, el hecho de que no se le haya visto en tanto tiempo como nuevo líder supremo del país, dice mucho más sobre quién mueve los hilos”, añadió.

La ausencia del líder supremo ha alimentado la incertidumbre sobre quién dirige realmente la toma de decisiones estratégicas de Irán , al tiempo que ha dejado a las facciones rivales con mayor margen de maniobra para perseguir agendas contrapuestas.

“Ya no queda nadie que pueda obligar a las dos partes a ponerse de acuerdo”, dijo una de las fuentes.

Taleblu advirtió que Washington no debería confundir la retórica diplomática de los políticos iraníes con un cambio en la estrategia subyacente del régimen.

“No se trata de si nos dirigimos a las personas equivocadas”, dijo. “Se trata de qué se consigue al hablar”.