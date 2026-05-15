Identifican a los 13 hombres muertos en ataques con embarcaciones militares de EU en el Caribe y el Pacífico

No está claro si Estados Unidos identificó alguna vez a alguna de sus 194 víctimas antes de atacarlas, y los nombres de solo tres habían salido a la luz anteriormente, después de que sus familias presentaran demandas contra la Casa Blanca.

Una investigación de cinco meses ha revelado la identidad de 13 víctimas, hasta ahora no identificadas, de ataques estadounidenses contra embarcaciones que supuestamente transportaban narcóticos, en una campaña que ha causado la muerte de casi 200 personas en el Caribe y el Pacífico oriental.

La administración Trump ha intentado sistemáticamente justificar los asesinatos, que comenzaron durante el despliegue militar del año pasado hacia Venezuela, argumentando que los objetivos eran “narcoterroristas” que transportaban drogas a Estados Unidos.

Sin embargo, un esfuerzo conjunto de 20 periodistas liderado por el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP) publicó esta semana las identidades de 13 de los fallecidos, algunos de los cuales no mostraban indicios de estar involucrados en el narcotráfico.

El informe del CLIP reveló que todas las víctimas identificadas hasta el momento, incluidas aquellas que podrían haber tenido alguna relación con el narcotráfico, provenían de comunidades extremadamente pobres de América Latina y el Caribe.

“A pesar de que Estados Unidos afirma que los ataques tienen como objetivo combatir el narcoterrorismo, lo que realmente está sucediendo es que se está atacando a jóvenes que viven en condiciones extremadamente precarias y que realizan cualquier trabajo que puedan para mantener a sus familias”, declaró María Teresa Ronderos, directora y cofundadora del CLIP.

“Estados Unidos no va a acabar con ningún Pablo Escobar ni con ningún Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, añadió.

La investigación también subrayó lo que otros informes y analistas de seguridad habían concluido: que los ataques no han reducido el flujo de drogas hacia Estados Unidos, sino que, por el contrario, han destrozado comunidades ya fracturadas y debilitadas por el crimen organizado y la negligencia estatal.

“Hay comunidades donde dejaron de pescar durante varias semanas —y si hacen eso, la gente pasa hambre— porque tenían miedo de ser bombardeados”, dijo Ronderos.

Según explicó, el principal hallazgo fue poder poner nombre y rostro a un mayor número de víctimas, “para demostrar que se trataba de personas de carne y hueso”, aunque la gran mayoría permanezca sin identificar.

La investigación reunió a periodistas, medios de comunicación y colectivos de Colombia (CasaMacondo, Verdad Abierta y 360-grados.co) y Venezuela (Alianza Rebelde Investiga), y el diario Trinidad y Tobago Guardian, con el apoyo de las ONG Airwars, del Reino Unido, y El Veinte, de Colombia.

Según Ronderos, la investigación fue “sumamente difícil” debido al temor de familiares, comunidades y autoridades locales a hablar públicamente. “Fuentes oficiales del gobierno, fiscalías... nadie quiere hablar porque todos temen dañar las relaciones con Estados Unidos y sufrir represalias”, agregó.

De las 16 víctimas ahora identificadas, ocho son venezolanos: Juan Carlos Fuentes, de 43 años; Luis Ramón Amundarain, 36; Eduardo Hidalgo, 46; Dushak Milovcic, de 24 años; y Robert Sánchez, Jesús Carreño, Eduardo Jaime y Luis Alí Martínez, cuyas edades se desconocen. Tres son colombianos: Alejandro Andrés Carranza Medina, 42 años, y Ronald Arregocés y Adrián Lubo (edades desconocidas). Dos son de Ecuador: Pedro Ramón Holguín Holguín, de 40 años, y Carlos Manuel Rodríguez Solórzano, de 34; dos son trinitenses: Chad Joseph, 26 años, y Rishi Samaroo (edad desconocida); y uno es de Santa Lucía: Ricky Joseph (edad desconocida).

Amundarain y Fuentes eran conductores originarios de Güiria, Venezuela, que cruzaron el Golfo de Paria hasta Trinidad y Tobago tras haberles prometido trabajo en un lavadero de coches.

Unos días después, les ofrecieron un trabajo en un pequeño viaje en barco con otras dos personas. El 3 de octubre, el barco fue bombardeado. Sus viudas declararon al CLIP que ninguno de los dos hombres estaba involucrado en el narcotráfico, pero el informe señala que “todo indica” que estaban “a punto de realizar un ‘envío’, término local para el transporte de carga ilícita”. Aun así, el hecho de que el barco viajara de Trinidad y Tobago a Venezuela llamó la atención: “Los barcos transportan drogas desde Sudamérica hacia el norte, no al revés”, afirmó Ronderos.

En varios casos, las víctimas eran pescadores sin indicios de estar involucrados en el narcotráfico, como el colombiano y dos trinitenses cuyas familias han presentado demandas contra Estados Unidos. Sin embargo, incluso aquellos hombres que sí estaban involucrados en el narcotráfico generalmente encajaban en el perfil de personas que recurrían al transporte de drogas como medio para sobrevivir a la pobreza extrema, según el informe.

En los ocho meses transcurridos desde que comenzaron los ataques aéreos, Estados Unidos no ha aportado ninguna prueba de que alguna de las 194 víctimas estuviera involucrada en el narcotráfico.

Un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos declaró que todos los ataques fueron «deliberados, legales y precisos, dirigidos específicamente contra narcoterroristas y quienes los apoyan. Confiamos plenamente en las operaciones y en los profesionales de inteligencia que informan nuestras misiones».

Ronderos afirmó que, incluso si todos los fallecidos hubieran estado transportando drogas, “no existe la pena de muerte para el tráfico de cocaína. Por lo tanto, el hecho de que los hayan matado sin siquiera tener la oportunidad de defenderse es profundamente preocupante”.

Brian Finucane, asesor principal del International Crisis Group y exabogado del Departamento de Estado de EE. UU., afirmó que los ataques a las embarcaciones nunca fueron “una operación seria contra el narcotráfico” por parte de Trump. “Creo que esto fue en parte un espectáculo militar para dar la ilusión de que la administración estaba haciendo algo ‘macho’ contra las drogas”, añadió.

Organizaciones, países y las Naciones Unidas han condenado los ataques como ejecuciones extrajudiciales, pero estos continúan.

Finucane advirtió que los asesinatos corren el riesgo de ser “normalizados” por la población y los políticos estadounidenses, o de convertirse en “ruido de fondo” mientras la administración se ve envuelta en tantas desventuras militares diferentes, como la guerra en curso con Irán.

Mientras tanto, son las comunidades locales las que soportan la carga de los asesinatos, dijo Ronderos: “Tanto si esos hombres realizaban trabajos legales como ilegales, los niños se quedaron sin la persona que les llevaba comida a casa, en familias que ya eran extremadamente pobres”.