¿Se ampliará el plazo para registrar tu celular con CURP? Esto se sabe
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Ante las dudas sobre una posible extensión, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ya aclaró qué pasará con la fecha límite y las líneas que no sean registradas.
El proceso para registrar líneas telefónicas con la CURP sigue avanzando en México y, hasta ahora, la autoridad no contempla ampliar el plazo establecido. La medida aplica para usuarios con líneas de prepago y pospago, quienes deberán completar el trámite antes de la fecha límite para evitar restricciones en su servicio.
¿Habrá prórroga para registrar tu celular con CURP?
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, por el momento, no existe ninguna prórroga oficial para ampliar el periodo de registro obligatorio de líneas telefónicas.
Esto significa que los usuarios deberán completar la vinculación de su número dentro del tiempo establecido por las autoridades. Aunque el proceso inició desde el pasado 9 de enero, todavía existen miles de personas que no han realizado el trámite.
¿Cuál es la fecha límite para registrar tu línea?
De acuerdo con la CRT, la fecha límite para vincular tu número celular con la CURP será el:
30 de junio de 2026
Las líneas que no sean registradas antes de esa fecha serán suspendidas temporalmente a partir del 1 de julio de 2026.
¿Qué pasará si no registras tu número?
Las personas que no completen el trámite podrían enfrentar limitaciones importantes en su línea telefónica.
Servicios que serán suspendidos
- Realizar llamadas telefónicas
- Enviar mensajes SMS
- Utilizar datos móviles
Lo único que sí funcionará
Aunque la línea sea suspendida, los usuarios todavía podrán:
- Realizar llamadas de emergencia
- Comunicarse con su compañía telefónica
- Recibir mensajes de alerta
La CRT aclaró que la suspensión será temporal y el servicio se reactivará una vez que el titular complete el proceso de registro.
¿Cómo registrar tu celular con la CURP?
El trámite debe realizarse directamente con la compañía telefónica y es completamente gratuito. Para hacerlo, será necesario contar con una identificación oficial vigente que incluya la CURP.
El proceso puede realizarse de dos formas:
Presencial
Acudiendo a un centro de atención a clientes de la compañía telefónica, donde el personal apoyará al usuario durante el registro.
En línea
Ingresando al portal oficial de la empresa telefónica desde el celular o computadora.
Pasos para registrar tu línea en línea
Si eliges la modalidad digital, generalmente deberás seguir estos pasos:
1. Ingresar al portal oficial de tu compañía
2. Capturar el número telefónico
3. Tomar fotografías de la identificación oficial por ambos lados
4. Realizar una validación de identidad o prueba de vida
5. Finalizar el proceso y esperar la confirmación
Una vez concluido el trámite, la empresa enviará un código o mensaje de confirmación para validar que la línea quedó registrada correctamente.
¿Qué pasa con las líneas de menores de edad?
En el caso de menores, el registro deberá ser realizado por el padre, madre o tutor legal. La línea telefónica quedará asociada al nombre de la persona responsable.
Un cambio que impactará a millones de usuarios
La vinculación obligatoria del celular con la CURP representa uno de los cambios más importantes en el sistema de telecomunicaciones reciente. Aunque el objetivo es fortalecer el control y la identificación de líneas telefónicas, también ha generado dudas entre usuarios que todavía dependen de trámites presenciales o no han completado el proceso.
Por ahora, la CRT mantiene firme la fecha límite y no contempla extender el plazo, por lo que quienes aún no registran su número deberán hacerlo antes de julio de 2026 para evitar la suspensión del servicio.