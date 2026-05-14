¿Se ampliará el plazo para registrar tu celular con CURP? Esto se sabe

El proceso para registrar líneas telefónicas con la CURP sigue avanzando en México y, hasta ahora, la autoridad no contempla ampliar el plazo establecido. La medida aplica para usuarios con líneas de prepago y pospago, quienes deberán completar el trámite antes de la fecha límite para evitar restricciones en su servicio.

¿Habrá prórroga para registrar tu celular con CURP?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, por el momento, no existe ninguna prórroga oficial para ampliar el periodo de registro obligatorio de líneas telefónicas.

Esto significa que los usuarios deberán completar la vinculación de su número dentro del tiempo establecido por las autoridades. Aunque el proceso inició desde el pasado 9 de enero, todavía existen miles de personas que no han realizado el trámite.

¿Cuál es la fecha límite para registrar tu línea?

De acuerdo con la CRT, la fecha límite para vincular tu número celular con la CURP será el:

30 de junio de 2026

Las líneas que no sean registradas antes de esa fecha serán suspendidas temporalmente a partir del 1 de julio de 2026.

¿Qué pasará si no registras tu número?

Las personas que no completen el trámite podrían enfrentar limitaciones importantes en su línea telefónica.

Servicios que serán suspendidos

- Realizar llamadas telefónicas

- Enviar mensajes SMS

- Utilizar datos móviles

Lo único que sí funcionará

Aunque la línea sea suspendida, los usuarios todavía podrán:

- Realizar llamadas de emergencia

- Comunicarse con su compañía telefónica

- Recibir mensajes de alerta

La CRT aclaró que la suspensión será temporal y el servicio se reactivará una vez que el titular complete el proceso de registro.