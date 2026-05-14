Monterrey vibra con el Mundial 2026: Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme y Enrique Iglesias confirmados para el Fan Festival

Monterrey no sólo vivirá el Mundial 2026 dentro del Estadio Monterrey: también tendrá una de las fiestas más esperadas fuera de la cancha. El FIFA Fan Festival de Nuevo León apunta a convertirse en uno de los grandes atractivos del torneo con un cartel encabezado por Chayanne, Imagine Dragons, Enrique Iglesias y Grupo Firme, tres nombres de arrastre internacional que prometen convertir al Parque Fundidora en una sede musical y futbolera de alto impacto. La apuesta regiomontana, organizada por Apodaca Group, busca que los aficionados disfruten la Copa del Mundo incluso sin boleto para los partidos.

De acuerdo con la página oficial de FIFA, el Fan Festival de Monterrey se realizará en Parque Fundidora, un espacio presentado como símbolo de historia industrial, naturaleza y orgullo futbolero para recibir al mundo durante el verano mundialista. Monterrey tendrá futbol, música y ambiente mundialista en Fundidora El anuncio del lineup llega en un momento clave para Nuevo León, a menos de un mes del arranque de la Copa Mundial 2026.

Samuel García había adelantado que el elenco del FIFA Fan Festival se revelaría este 14 de mayo, con la promesa de celebrar “el Mundial más norteño” y de preparar espectáculos para acompañar las transmisiones de los partidos. La presencia de Chayanne suma un perfil latino y familiar; Imagine Dragons aporta un sello global de estadio, con canciones reconocibles para audiencias internacionales; mientras que Grupo Firme conecta con el regional mexicano y con una base masiva de seguidores en México y Estados Unidos. La combinación refuerza la intención de que Monterrey no sea únicamente una ciudad sede, sino un punto de reunión para turistas, familias y aficionados que buscarán vivir el Mundial desde el espacio público. ¿Dónde será el FIFA Fan Festival de Monterrey? El evento se realizará en el Parque Fundidora, zona que ya funciona como uno de los principales pulmones culturales, deportivos y de entretenimiento de la ciudad.

Reportes previos señalaron que el acceso general será gratuito, aunque también se contemplan experiencias exclusivas con costo, zonas preferenciales y servicios diferenciados para los asistentes. Además de conciertos, el Fan Festival incluirá pantallas gigantes para ver partidos, actividades interactivas, programación cultural y convivencia mundialista. Monterrey será sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo 2026: tres de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final, todos en el Estadio Monterrey, según la FIFA.

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