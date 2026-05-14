Reportan decomiso histórico de cigarros ilegales en México valorado en millones de pesos

Según datos preliminares de autoridades federales compartidos por el medio de comunicación, los pallets asegurados ingresaron a través de la Ciudad de México y formaban parte de una red de distribución de tabaco ilegal relacionada con actividades de contrabando y comercialización en el mercado negro que opera principalmente en el centro del país.

Sin embargo, otros medios señalan que se trataría de mercancía con valor de 10 millones de pesos; mientras tanto, Milenio informó que el valor total ascendería a 200 millones de pesos.

Un operativo conjunto realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República derivó en el mayor decomiso histórico de cigarros ilegales en el país, con mercancía valuada en aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos y presuntamente vinculada con operaciones de La Unión Tepito, de acuerdo con información difundida por Infobae.

INVESTIGACIÓN APUNTA A RED DE DISTRIBUCIÓN ILEGAL DE CIGARROS

De acuerdo con los reportes iniciales, las autoridades identificaron que el cargamento estaría conectado con estructuras dedicadas a la introducción y distribución de cigarros ilícitos en corredores comerciales de la capital del país.

El aseguramiento ocurre en medio de un crecimiento sostenido del comercio ilegal de tabaco en México, actividad que autoridades y especialistas han identificado como una de las fuentes de financiamiento para grupos criminales involucrados también en extorsión, narcomenudeo y operaciones de lavado de dinero.

Las investigaciones recientes realizadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y autoridades capitalinas han ubicado a Tepito y diversos corredores del Centro Histórico como puntos estratégicos para la distribución de cigarros pirata provenientes principalmente de Asia y Sudamérica.

MERCADO ILEGAL REPRESENTA CASI UNA CUARTA PARTE DEL CONSUMO NACIONAL

El crecimiento del comercio ilícito de cigarros ha generado preocupación entre comerciantes y autoridades debido al incremento de productos de contrabando que circulan en distintos estados del país.

Ante esta situación, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes lanzó la campaña “Vender cigarros pirata no vale la pena”, con el objetivo de alertar a tenderos y pequeños comerciantes sobre las implicaciones legales de comercializar productos ilegales.

La organización señaló, a través de su programa “Diálogos desde la Trastienda”, que la venta de cigarros de contrabando puede derivar actualmente en sanciones económicas elevadas, clausura de establecimientos e incluso penas de prisión, luego de que el delito fuera catalogado como grave en materia de contrabando.

SEÑALAN QUE INCREMENTO DEL IEPS PROVOCA DESPLAZAMIENTO AL MERCADO NEGRO DE CIGARRILLOS

La Anpec sostiene que el incremento continuo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado al tabaco legal ha provocado un desplazamiento del consumo hacia productos ilícitos de menor costo, situación que, según la organización, ha fortalecido el mercado negro y afectado al comercio formal.

De acuerdo con datos presentados por Cuauhtémoc Rivera, el consumo legal de cigarros en México pasó de 34 mil 80 millones de unidades en 2021 a 30 mil 160 millones en 2025, lo que representa una disminución de 11.5 por ciento en cuatro años.

La organización explicó que esta reducción no necesariamente implica una caída en el número de fumadores, sino una migración de consumidores hacia cigarros ilegales debido a sus precios más bajos.

“Esta caída se ha traducido en un incremento del consumo de cigarro pirata en el país, por lo que el encarecimiento del IEPS, para todo fin práctico, terminó fortaleciendo el mercado negro de cigarros”, señaló Rivera durante la presentación de los datos.