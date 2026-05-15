¿Qué es la trampa de Tucídides y por qué la mencionó Xi Jinping en su reunión con Donald Trump?

En cambio, el líder chino Xi Jinping añadió a la ecuación otra guerra antigua.

Una guerra caótica en Oriente Medio. Tensiones en Taiwán. Cuando los líderes de las dos superpotencias mundiales se reunieron en Pekín esta semana, estos eran los temas candentes que todos esperaban que abordaran.

En su discurso de apertura del jueves, Xi hizo referencia a la Guerra del Peloponeso en la antigua Grecia, un conflicto que duró décadas y que estalló entre Atenas y Esparta en el año 431 a. C.

En un claro desafío a la rivalidad hegemónica, Xi preguntó:

“¿Podrán China y Estados Unidos superar la llamada ‘trampa de Tucídides’ y forjar un nuevo paradigma para las relaciones entre grandes potencias?”

¿Qué es la trampa de Tucídides?

Un tema recurrente en los análisis de política exterior, incluso por parte del ex estratega jefe de Trump, Steve Bannon, la Trampa de Tucídides se refiere a la idea de que cuando una potencia emergente amenaza con desplazar a una ya establecida, el resultado suele ser la guerra.

«Fue el auge de Atenas y el temor que esto infundió en Esparta lo que hizo inevitable la guerra», escribió Tucídides en su libro Historia de la Guerra del Peloponeso.

Así como Atenas guerreó en su día con Esparta, la implicación es que el ascenso de China provoca ansiedad y un posible conflicto con Estados Unidos.

Los observadores han señalado que Xi ha utilizado el término durante años, pero el uso de la referencia clásica durante la visita de Trump puede haber sido un presagio de su postura sobre Taiwán.

Posteriormente, el líder chino advirtió a Trump que cualquier paso en falso con respecto a Taiwán podría llevar a sus dos países a un “conflicto”.

“La cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos”, dijo Xi, refiriéndose a la isla autónoma que China reclama como propia.

“Si no se gestiona adecuadamente, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto, lo que llevaría a toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación sumamente peligrosa”, añadió.

Pero en un banquete de Estado celebrado esa misma noche, el líder chino adoptó un tono más conciliador, insistiendo en que Estados Unidos y China podrían gestionar la fricción, aparentemente inevitable.

“Lograr la gran revitalización de la nación china y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande pueden ir totalmente de la mano... y contribuir al bienestar del mundo entero”, dijo Xi.

En respuesta en las redes sociales, Trump dijo que Xi se había referido “de manera muy elegante a Estados Unidos como una nación en decadencia”.

Por supuesto, Trump dijo que eso no era una referencia a Estados Unidos bajo su mandato.

“Hace dos años, éramos, de hecho, una nación en decadencia”, publicó Trump en las redes sociales a primera hora del viernes.

“Ahora, Estados Unidos es la nación más atractiva del mundo, ¡y esperamos que nuestra relación con China sea más fuerte y mejor que nunca!”