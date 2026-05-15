Libera jueza a 3 en cateos de NL ligados a red de huachicol

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    Libera jueza a 3 en cateos de NL ligados a red de huachicol
    La decisión de la juzgadora María Padrón (quien fue señalada por recibir apoyo del Gobierno estatal en la pasada elección judicial) ocurre tras operativos de fuerzas federales. X

Jueza libera a 3 presuntos operadores del Cártel del Noreste detenidos en Monterrey y San Pedro; se les vincula con “El Titán” y redes de huachicoleo

Una jueza penal federal en Nuevo León liberó ayer a tres de los cuatro detenidos el fin de semana pasado en cateos en residencias de Monterrey y San Pedro.

Los liberados están vinculados con José Antonio Cortés Huerta, “Titán” o “El Mamado”, identificado como líder de una célula afín al Cártel del Noreste relacionada con el huachicoleo.

La juzgadora María de los Ángeles Padrón Banda, quien fue apoyada con los “acordeones” del gobernador Samuel García en la pasada elección judicial, dejó en libertad a los tres detenidos en los operativos de las fuerzas federales.

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